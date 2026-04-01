"Wie ein Albtraum!" Italien trauert um die WM - Trainer Gennaro Gattuso vor dem Aus

"Die Jungs haben so eine Niederlage nicht verdient, für ihren Einsatz würde ich ihnen die Note 10 geben. Sie haben bis zum Ende gekämpft, und es tut mir leid, dass es so ausgegangen ist", sagte Italiens Trainer Gennaro Gattuso. Allerdings: Der große Kampf und damit auch die Niederlage war eher selbstverschuldet, nicht zuletzt, weil Alessandro Bastoni gut 25 Minuten nach dem Führungstreffer von Moises Kean (15.) wegen einer Notbremse vom Platz geflogen war (41.).

Die dezimierten Italiener konnten also schon froh sein, dass sie bis zum Ende der regulären Spielzeit und danach in der Verlängerung nur den Ausgleich durch Gladbachs Haris Tabakovic (79.) kassiert hatten, Gattuso betonte trotzdem: "Wir waren wie im Schützengraben und haben es immer wieder versucht. So ein Schlag ist schwer zu verkraften. Es fühlt sich ungerecht an, aber so ist der Fußball: Manchmal gibt er dir Freude, manchmal trifft er dich hart."