Gehaltserhöhung angeboten: Barcelona bemüht sich offenbar ernsthaft um Top-Verteidiger

Denn Bastoni steht bei Inter noch bis 2028 unter Vertrag, sodass die Nerazzurri nicht unter großem Druck stehen, den Innenverteidiger abgeben zu müssen. Entsprechend hoch dürfte auch die Ablösesumme für Bastoni ausfallen, wobei dem Bericht zufolge Beträge zwischen 50 und 90 Millionen Euro gehandelt werden.

Die Bastoni-Berater hätten die Gespräche mit Barca gestartet und sich bereits über die Rahmenbedingungen wie Gehalt und Vertragsdauer unterhalten. Die Katalanen hätten ihr gesteigertes Interesse an Bastoni deutlich gemacht - und auch der Spieler selbst sei von der Vorstellung, für die Blaugrana aufzulaufen, durchaus angetan.