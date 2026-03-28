Der FC Barcelona beschäftigt sich angeblich intensiv mit einer Verpflichtung von Alessandro Bastoni von Inter Mailand. Das berichtet der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano. Demnach sei der 26-Jährige der Top-Kandidat als Verstärkung für die Barca-Defensive, auch wenn ein möglicher Deal teuer für das Team von Trainer Hansi Flick werden könnte.
Gehaltserhöhung angeboten: Barcelona bemüht sich offenbar ernsthaft um Top-Verteidiger
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Gegenseitiges Interesse zwischen Barca und Bastoni
Denn Bastoni steht bei Inter noch bis 2028 unter Vertrag, sodass die Nerazzurri nicht unter großem Druck stehen, den Innenverteidiger abgeben zu müssen. Entsprechend hoch dürfte auch die Ablösesumme für Bastoni ausfallen, wobei dem Bericht zufolge Beträge zwischen 50 und 90 Millionen Euro gehandelt werden.
Die Bastoni-Berater hätten die Gespräche mit Barca gestartet und sich bereits über die Rahmenbedingungen wie Gehalt und Vertragsdauer unterhalten. Die Katalanen hätten ihr gesteigertes Interesse an Bastoni deutlich gemacht - und auch der Spieler selbst sei von der Vorstellung, für die Blaugrana aufzulaufen, durchaus angetan.
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Barca sucht nach einem Partner für Pau Cubarsi
Dem Bericht zufolge verdient Bastoni aktuell bei Inter knapp sieben Millionen Euro pro Jahr - doch Barca sei bereit, auf diesen Betrag noch einiges draufzupacken, um sich seine Dienste zu sichern. Die finanziell angeschlagenen Katalanen sollen demnach alles versuchen, um ein Gesamtpaket zu schnüren, das sowohl den Spieler selbst als auch Inter überzeugen kann.
Für die Innenverteidigung besteht bei Barca durchaus Bedarf: Pau Cubarsi ist in der Abwehrmitte gesetzt, doch Andreas Christensen ist seit langer Zeit verletzt und auch Kapitän Ronald Araujo kämpfte in letzter Zeit mit Problemen. Eric Garcia ist eine weitere Alternative für Coach Hansi Flick, doch Bastoni würde in jedem Fall ein Upgrade darstellen.
Die Zahlen von Alessandro Bastoni bei Inter in der Saison 25/26:
- Spiele: 35
- Einsatzminuten: 2887
- Tore: 2
- Assists: 6