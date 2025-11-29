Werden die Spiele gegen Bayer Leverkusen entscheidend? Nico Schlotterbeck vom BVB kann sich einen Sensationstransfer wohl vorstellen

Die Bild spekuliert außerdem darüber, dass die kommenden beiden Spiele gegen Bayer Leverkusen für Schlotterbecks Entscheidungsfindung ausschlaggebend sein könnten. Zwei negative Ausgänge könnten seine angeblich schon vorhandenen Befürchtungen nähren, dass der BVB nicht konkurrenzfähig genug ist. Bei einer Niederlage in der Bundesliga am Samstag könnte der aktuelle Tabellenvierte sogar aus den Champions-League-Plätzen herausrutschen. Eine Pleite am Dienstag würde das Achtelfinal-Aus im DFB-Pokal bedeuten.

Schlotterbeck selbst spielt hingegen auf Zeit, während sich die BVB-Verantwortlichen laut eines Berichts der WAZ spätestens zum Weihnachtsfest eine klare Tendenz des Führungsspielers wünschen. "Ich weiß, dass Schlotti sich viele Gedanken macht", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl zuletzt und ergänzte: "Wir versuchen Rahmenbedingungen zu liefern, die für Schlotti ein attraktives Umfeld bieten. Am Ende will er erfolgreich sein, er will um Titel spielen. Das wollen wir alle."

Kehl betonte obendrein: "Am Ende wird es eine Entscheidung geben müssen. Wir hoffen, dass diese Entscheidung dann positiv ausfällt." Gleichzeitig kündigte er an, dass die Borussia sich auch "wirtschaftlich bewegen" werde.