Schon länger wird - vor allem von Experten-Seite - über einen möglichen Transfer von Nico Schlotterbeck zum FC Bayern München spekuliert. Wie die Bild-Zeitung nun berichtet, soll der Innenverteidiger von Borussia Dortmund aber tatsächlich mit einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister liebäugeln.
Werden die Spiele gegen Bayer Leverkusen entscheidend? Nico Schlotterbeck vom BVB kann sich einen Sensationstransfer wohl vorstellen
BVB: Nico Schlotterbeck liebäugelt wohl auch mit der Premier League
Zudem soll Schlotterbeck die Insel reizen. Aus England habe dem Vernehmen nach der FC Liverpool Interesse. Borussia Dortmund will hingegen unbedingt mit dem 25-Jährigen verlängern.
Bei einer Ausdehnung seines noch bis 2027 Vertrag würde er übereinstimmenden Medienberichten zufolge zu den Topverdienern aufsteigen, sein derzeitiges Jahressalär von kolportierten fünf Millionen Euro soll mindestens verdoppelt werden. Außerdem winkt ihm auf kurz oder lang das Kapitänsamt. Die Zukunft des derzeitigen Inhabers, Emre Can, ist ungewiss. Dessen Arbeitspapier läuft im Sommer aus.
- Getty Images Sport
BVB will bei Nico Schlotterbeck bis Weihnachten eine klare Tendenz
Die Bild spekuliert außerdem darüber, dass die kommenden beiden Spiele gegen Bayer Leverkusen für Schlotterbecks Entscheidungsfindung ausschlaggebend sein könnten. Zwei negative Ausgänge könnten seine angeblich schon vorhandenen Befürchtungen nähren, dass der BVB nicht konkurrenzfähig genug ist. Bei einer Niederlage in der Bundesliga am Samstag könnte der aktuelle Tabellenvierte sogar aus den Champions-League-Plätzen herausrutschen. Eine Pleite am Dienstag würde das Achtelfinal-Aus im DFB-Pokal bedeuten.
Schlotterbeck selbst spielt hingegen auf Zeit, während sich die BVB-Verantwortlichen laut eines Berichts der WAZ spätestens zum Weihnachtsfest eine klare Tendenz des Führungsspielers wünschen. "Ich weiß, dass Schlotti sich viele Gedanken macht", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl zuletzt und ergänzte: "Wir versuchen Rahmenbedingungen zu liefern, die für Schlotti ein attraktives Umfeld bieten. Am Ende will er erfolgreich sein, er will um Titel spielen. Das wollen wir alle."
Kehl betonte obendrein: "Am Ende wird es eine Entscheidung geben müssen. Wir hoffen, dass diese Entscheidung dann positiv ausfällt." Gleichzeitig kündigte er an, dass die Borussia sich auch "wirtschaftlich bewegen" werde.
Nico Schlotterbeck wäre ein potenzieller Ersatz: Verlässt Dayot Upamecano die Bayern?
Ob die Bayern im Sommer bei Schlotterbeck in die Vollen gehen, hängt auch mit der unklaren Zukunft von Dayot Upamecano zusammen. Weiterhin wurde mit dem Franzosen keine Einigung in der Gehaltsfrage erzielt, der Vertrag des Abwehrchefs läuft nach der laufenden Saison aus. Außerdem halten sich Gerüchte über einen Abschied von Min-Jae Kim, der seinen Stammplatz mit Saisonstart an Jonathan Tah verloren hat.
Nach seiner monatelangen Verletzung wegen eines Meniskusrisses war Schlotterbeck Ende September in den Kader von Trainer Niko Kovac zurückgekehrt und spielte bei seiner ersten Berufung auch sofort von Beginn an. Das lange Fehlen ist dem deutschen Nationalspieler seither kaum anzumerken, weshalb er bereits auf zwölf Einsätze kommt. In diesen gelangen ihm sogar zwei Torvorlagen.
Bundesliga-Tabelle: BVB neun Punkte hinter dem FC Bayern
- Platz 1: FC Bayern (31 Punkte)
- Platz 2: RB Leipzig (26 Punkte)
- Platz 3: Bayer Leverkusen (23 Punkte)
- Platz 4: BVB (22 Punkte)
- Platz 5: VfB Stuttgart (22 Punkte)
- Platz 6: Eintracht Frankfurt (20 Punkte)