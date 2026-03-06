Wechselt ein deutscher Nationalspieler zur SSC Neapel? Italienischer Meister soll schon Kontakt aufgenommen haben

Die SSC Neapel streckt offenbar erneut ihre Fühler nach Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt vom VfB Stuttgart aus. Das berichtet der renommierte Transferexperte Matteo Moretto.
Napoli soll erneut bei Maximilian Mittelstädt vom VfB Stuttgart anklopfen
Demnach verfolge Napoli Mittelstädts Situation beim VfB ganz genau. Zudem soll es bereits eine erste Kontaktaufnahme seitens des amtierenden italienischen Meisters zu dem 28-Jährigen gegeben haben.
Ganz neu ist das angebliche Interesse der SSC an Mittelstädt nicht. Bereits im vergangenen Sommer war der deutsche Nationalspieler mit Neapel in Verbindung gebracht worden, mit Juventus Turin soll zudem ein weiteres Spitzenteam aus der Serie A angeklopft haben.
Mittelstädt blieb dem VfB seinerzeit treu - zuletzt deutete er aber an, dass trotz Vertrag bis 2028 in nicht allzu ferner Zukunft eine Luftveränderung anstehen könnte: "Vielleicht ist es irgendwann möglich, den nächsten Schritt zu gehen", sagte Mittelstädt kurz vor Weihnachten bei Sky.
Maximilian Mittelstädt erlebte den Aufschwung des VfB Stuttgart von Beginn an mit
Der gebürtige Berliner war 2023 nach dem Abstieg mit Hertha BSC für lediglich 500.000 Euro Ablöse nach Stuttgart gewechselt. Der VfB hatte seinerzeit eine Seuchensaison hinter sich, in der man beinahe ebenfalls abgestiegen wäre und dank Retter Sebastian Hoeneß erst in der Relegation den Klassenerhalt schaffte.
Mit Mittelstädt als Leistungsträger führte Hoeneß die Stuttgarter dann zu einem sensationelle Aufschwung, ein Jahr nach dem Beinahe-Abstieg standen der Vizemeistertitel und die Qualifikation für die Champions League zu Buche. Mittelstädt hatte daran großen Anteil und avancierte zum Nationalspieler, debütierte im März 2024 für das DFB-Team und war Teil des deutschen Kaders bei der Heim-EM 2024.
Für die Nationalmannschaft wurde er zuletzt zwar zweimal in Folge nicht nominiert, beim VfB ist Mittelstädt aber weiterhin Leistungsträger. Umso schwerer würde die Schwaben ein Verlust des Linksfußes treffen, zumal es im Stuttgarter Kader links hinten derzeit keine echte Alternative gibt. Laut Sky soll der DFB-Pokalsieger daher Nazinho von Cercle Brügge im Auge haben - entweder als Backup oder im Falle von dessen Abgang sogar als Nachfolger für Mittelstädt.
Maximilian Mittelstädt hofft noch auf einen Platz in Deutschlands WM-Kader
Jener hofft indes darauf, in der finalen Saisonphase doch noch einen Platz im deutschen Kader für die WM im Sommer zu ergattern. "Klar ist es mein Ziel, mich für die WM zu empfehlen und da nochmal reinzurutschen", sagte Mittelstädt vor Kurzem.
Bundestrainer Julian Nagelsmann setzte auf der Linksverteidigerposition zuletzt auf David Raum (RB Leipzig) und Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt). Das Duo hat derzeit auch die besten Chancen, es ins WM-Aufgebot zu schaffen, für Mittelstädt wäre dann wohl kein Platz mehr. Aufgeben will der Stuttgarter jedoch nicht: "Es ist ein Dreikampf, am Ende entscheidet der Bundestrainer, welche beiden Spieler er mitnimmt", meinte er.
VfB-Trainer Hoeneß gab Mittelstädt Rückendeckung, betonte: "Ich halte Maxi für einen Spieler, den du sehr gut gebrauchen kannst bei der WM." Zwischen März 2024 und September 2025 war Mittelstädt stets von Nagelsmann nominiert worden, letztmals stand er beim bitteren 0:2 in der Slowakei zum Auftakt in die WM-Qualifikation für Deutschland auf dem Platz. Insgesamt hat er bisher 15 Länderspiele absolviert (ein Tor).
Maximilian Mittelstädt: Seine Zahlen für den VfB Stuttgart in 2025/26
- Einsätze: 36
- Tore: 5
- Assists: 5
- Gelbe Karten: 6