Wechselt ein deutscher Nationalspieler zur SSC Neapel? Italienischer Meister soll schon Kontakt aufgenommen haben

Demnach verfolge Napoli Mittelstädts Situation beim VfB ganz genau. Zudem soll es bereits eine erste Kontaktaufnahme seitens des amtierenden italienischen Meisters zu dem 28-Jährigen gegeben haben.

Ganz neu ist das angebliche Interesse der SSC an Mittelstädt nicht. Bereits im vergangenen Sommer war der deutsche Nationalspieler mit Neapel in Verbindung gebracht worden, mit Juventus Turin soll zudem ein weiteres Spitzenteam aus der Serie A angeklopft haben.

Mittelstädt blieb dem VfB seinerzeit treu - zuletzt deutete er aber an, dass trotz Vertrag bis 2028 in nicht allzu ferner Zukunft eine Luftveränderung anstehen könnte: "Vielleicht ist es irgendwann möglich, den nächsten Schritt zu gehen", sagte Mittelstädt kurz vor Weihnachten bei Sky.