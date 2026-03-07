Wie Transferexperte Gianluca Di Marzio bei Wettfreunde.net berichtet, könnte BVB-Stürmer Serhou Guirassy für die italienischen Giganten AC Milan und Juventus Turin noch interessant werden. "Ich denke, in Italien könnte die AC Milan ihn ins Auge fassen, da sie nach dem Scheitern des Mateta-Deals im Januar sicher einen weiteren Stürmer verpflichten werden. Guirassy könnte einer der Namen sein. Er wurde schon vor seinem Wechsel nach Dortmund mit Mailand in Verbindung gebracht, weil sie ihn sehr mochten."
Wechsel nach Italien? Zwei Giganten haben offenbar Serhou Guirassy von Borussia Dortmund auf dem Zettel
Juventus sei zudem noch von Dusan Vlahovic, der auch beim FC Bayern Kandidat sein soll, abhängig und davon, "ob er seinen Vertrag verlängert oder nicht, denn wenn wir über Spieler ohne Vertrag sprechen, müssen wir auch Vlahovic mit einbeziehen. Sein Team verhandelt derzeit mit Juventus über eine Vertragsverlängerung. Wenn sie den Vertrag nicht verlängern, könnte Guirassy eine weitere Option für Juventus sein", so di Marzio.
Laut einem Bericht der Bild im Februarplant Guirassy, den BVB trotz eines bis 2027 laufenden Vertrags bereits im kommenden Sommer zu verlassen. Demnach verfolge der Guineer einen klaren Karriereplan: Mit dann 30 Jahren möchte er noch einmal einen lukrativen Vertrag unterschreiben. Sein Bruder und Berater Karamba soll den Stürmer bereits im vergangenen Sommer bei mehreren Klubs aus der Saudi Pro League angeboten haben, mit dem Plan, "nochmal richtig abzukassieren".
- Getty Images Sport
Pikant: Guirassy soll Ausstiegsklausel für bestimmte Topklubs haben
Sollte im Sommer ein europäischer Topklub bei den Schwarz-Gelben wegen Guirassy anklopfen, könnte dieser wohl eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag nutzen.Der Bild zufolge soll diese für ausgewählte Vereine wie Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, Manchester City, FC Arsenal, FC Chelsea oder FC Liverpool bei rund 50 Millionen Euro liegen.
Für Klubs aus der Saudi Pro League gilt diese Klausel demnach nicht. Sollte Guirassy dorthin wechseln wollen, könnte Dortmund die Ablöse frei verhandeln. Dem Bericht zufolge fordert der BVB in diesem Fall mindestens 80 Millionen Euro.
Serhou Guirassy: Statistiken in der Saison 2025/2026
- Spiele: 36
- Einsatzminuten: 2.606
- Tore: 16
- Vorlagen: 6
- Gelbe Karten: 2
- Rote Karten: -