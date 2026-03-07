Wechsel nach Italien? Zwei Giganten haben offenbar Serhou Guirassy von Borussia Dortmund auf dem Zettel

Juventus sei zudem noch von Dusan Vlahovic, der auch beim FC Bayern Kandidat sein soll, abhängig und davon, "ob er seinen Vertrag verlängert oder nicht, denn wenn wir über Spieler ohne Vertrag sprechen, müssen wir auch Vlahovic mit einbeziehen. Sein Team verhandelt derzeit mit Juventus über eine Vertragsverlängerung. Wenn sie den Vertrag nicht verlängern, könnte Guirassy eine weitere Option für Juventus sein", so di Marzio.

Laut einem Bericht der Bild im Februarplant Guirassy, den BVB trotz eines bis 2027 laufenden Vertrags bereits im kommenden Sommer zu verlassen. Demnach verfolge der Guineer einen klaren Karriereplan: Mit dann 30 Jahren möchte er noch einmal einen lukrativen Vertrag unterschreiben. Sein Bruder und Berater Karamba soll den Stürmer bereits im vergangenen Sommer bei mehreren Klubs aus der Saudi Pro League angeboten haben, mit dem Plan, "nochmal richtig abzukassieren".