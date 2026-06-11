Warum ​spielt Barcelonas Superstar Lamine Yamal mit einem Verband an der rechten Hand?

Die Bandage braucht Benzema, weil er sich im Frühjahr 2019 eine Verletzung an der rechten Hand zugezogen und die Fraktur verschleppt hat. Im Januar jenes Jahres duellierte sich Real in LaLiga mit Real Betis, Benzema kam in einem Zweikampf mit Ex-BVB-Star Marc Bartra kurz vor der Halbzeitpause zu Fall und brach sich dabei den kleinen Finger an der rechten Hand.

Zwei Monate hätte die ursprüngliche Ausfallzeit betragen, eine Operation wäre angedacht gewesen - doch Benzema entschied sich anders: Der Angreifer wartete damit vorerst bis zum Saisonende und spielte bis dahin weiter, ohne sich aber von dem Handicap beeinflussen zu lassen. Mit Bandage versteht sich!

Der Eingriff am Saisonende war von Erfolg gekrönt, doch Regeneration war nicht. Auch nach der OP wollte Benzema möglichst schnell wieder auf dem Platz stehen, schließlich stand die Vorbereitung für die neue Spielzeit bereits wieder auf dem Programm. Weil er während dieser aber erneut einen Schlag auf seine Hand bekam, verging seit jeher kein Spiel, bei dem Benzema ohne eine Bandage an der rechten Hand auflief.

Das nimmt sich Yamal also zum Vorbild und geht mit dem Benzema-Look auch bei der WM-Endrunde an den Start. Spaniens Nationalmannschaft zählt dabei zu den ganz heißen Titelanwärtern. Yamal und seine Mitspieler treffen in der Vorrunde auf Kap Verde (15. Juni), Saudi-Arabien (21. Juni) sowie den zweimaligen Weltmeister Uruguay (27. Juni).