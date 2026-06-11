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Lamine Yamal Barcelona 2026Getty Images
Falko Blöding

Warum ​spielt Barcelonas Superstar Lamine Yamal mit einem Verband an der rechten Hand?

Weltmeisterschaft
Spanien
FC Barcelona
La Liga
K. Benzema
L. Yamal

Der Verband ist zu einem Markenzeichen des spanischen Flügelstürmers geworden. Dabei braucht er ihn eigentlich nicht mehr.

Spaniens Superstar Lamine Yamal (18) vom FC Barcelona läuft seit mehr als einem Jahr mit einem Verband am rechten Handgelenk auf. Dahinter steckt mittlerweile aber längst keine Verletzung mehr.

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Was es damit auf sich hat, erklärt GOAL.

  • Zum ersten Mal tauchte Yamal im Februar 2025 bei einem Spiel Barcas mit einer Bandage an seiner rechten Hand auf. Nicht nur das Gelenk wurde dabei geschient, auch zwei seiner Finger stabilisierte er damit.

    Während Fans in Sorge waren und rätselten, was es mit der Blessur des Rechtsaußen auf sich hat, beeinträchtigte der Verband seine Leistungen nicht.

    Kurz vor der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko betrieb Yamal Aufklärung. In einem Frage-Antwort-Format auf seinem YouTube-Kanal verriet der Europameister, dass er sich seine Verletzung damals auf durchaus kuriose Art und Weise zugezogen hatte.

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  • YamalGetty Images

    Verband an der Hand: Yamal schlug gegen ein TV-Gerät

    "Ich trage den Verband, weil ich mit der PlayStation gespielt habe", begann Yamal. "Ich habe gegen den Fernseher geschlagen und mir die Finger verletzt. Sie sind enorm angeschwollen."

    Die Schwellung ließ irgendwann nach, der Verband jedoch blieb – aus Aberglauben und weil Yamal in dieser Disziplin ein berühmtes Vorbild hat. "Seitdem bandagiere ich die Finger. Es fühlte sich wirklich gut an, als sei ich Karim Benzema. Diesen KB9-Witz haben wir immer wieder gemacht. Es sieht gut aus und ich glaube, ich werde das so beibehalten."

    Frankreichs ehemaliger Weltklassestürmer Benzema (38) trägt in der Tat seit Jahren einen Verband an der rechten Hand. Der Ballon-d'Or-Gewinner von 2022, der heute für Al-Hilal in der Saudi Pro League auf Torejagd geht, lief so jahrelang für Barcelonas Erzrivale Real Madrid auf. Der Verband wurde zu seinem Markenzeichen.

  • Bandagierter Benzema ist Yamals Vorbild

    Die Bandage braucht Benzema, weil er sich im Frühjahr 2019 eine Verletzung an der rechten Hand zugezogen und die Fraktur verschleppt hat. Im Januar jenes Jahres duellierte sich Real in LaLiga mit Real Betis, Benzema kam in einem Zweikampf mit Ex-BVB-Star Marc Bartra kurz vor der Halbzeitpause zu Fall und brach sich dabei den kleinen Finger an der rechten Hand.

    Zwei Monate hätte die ursprüngliche Ausfallzeit betragen, eine Operation wäre angedacht gewesen - doch Benzema entschied sich anders: Der Angreifer wartete damit vorerst bis zum Saisonende und spielte bis dahin weiter, ohne sich aber von dem Handicap beeinflussen zu lassen. Mit Bandage versteht sich!

    Der Eingriff am Saisonende war von Erfolg gekrönt, doch Regeneration war nicht. Auch nach der OP wollte Benzema möglichst schnell wieder auf dem Platz stehen, schließlich stand die Vorbereitung für die neue Spielzeit bereits wieder auf dem Programm. Weil er während dieser aber erneut einen Schlag auf seine Hand bekam, verging seit jeher kein Spiel, bei dem Benzema ohne eine Bandage an der rechten Hand auflief.

    Das nimmt sich Yamal also zum Vorbild und geht mit dem Benzema-Look auch bei der WM-Endrunde an den Start. Spaniens Nationalmannschaft zählt dabei zu den ganz heißen Titelanwärtern. Yamal und seine Mitspieler treffen in der Vorrunde auf Kap Verde (15. Juni), Saudi-Arabien (21. Juni) sowie den zweimaligen Weltmeister Uruguay (27. Juni).

  • Yamal WilliamsGetty Images

    Spaniens Kader bei der WM 2026

    PositionSpielerVerein 
    TorUnai SimonAthletic Club
    TorDavid Raya Arsenal
    TorJoan GarciaBarcelona
    AbwehrPau CubarsiBarcelona
    AbwehrMarc CucurellaChelsea
    AbwehrEric GarciaBarcelona
    AbwehrMarcos LlorenteAtletico Madrid
    AbwehrAlejandro GrimaldoBayer Leverkusen
    AbwehrPedro PorroTottenham
    AbwehrMarc PubillAtlético Madrid
    AbwehrAymeric LaporteAthletic Bilbao
    MittelfeldPedriBarcelona
    MittelfeldFabian RuizPSG
    MittelfeldMartin ZubimendiArsenal
    MittelfeldGaviBarcelona
    MittelfeldRodri Manchester City
    MittelfeldAlex BaenaAtletico Madrid
    MittelfeldMikel MerinoArsenal
    AngriffMikel OyarzabalReal Sociedad
    AngriffLamine YamalBarcelona
    AngriffNico WilliamsAthletic Bilbao
    AngriffVictor MunozOsasuna
    AngriffFerran TorresBarcelona
    AngriffYeremy PinoCrystal Palace
    AngriffBorja IglesiasCelta Vigo
    AngriffDani OlmoBarcelona
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