Transferhammer um Karim Benzema ist offiziell! Ex-Real-Madrid-Star wechselt zum größten Rivalen von Cristiano Ronaldo

Rund um die Unstimmigkeiten mit Al-Ittihad war zuletzt auch über eine mögliche Rückkehr Benzemas nach Europa spekuliert worden. Unter anderem soll Juventus Turin Interesse angemeldet haben, nun bleibt Benzema aber in Saudi-Arabien.

2023 war er von Real Madrid zu Al-Ittihad gewechselt, hat dort in den vergangenen zweieinhalb Jahren in 83 Einsätzen 54 Tore erzielt. In der zurückliegenden Saison hatte er Al-Ittihad zum Meistertitel geführt, nun will er diesen Erfolg mit Al-Hilal wiederholen. Dort trifft er mit Kalidou Koulibaly, Theo Hernandez, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic, Malcom oder Darwin Nunez auf zahlreiche weitere namhafte Spieler.

Das Team von Trainer Simone Inzaghi führt die Tabelle der Saudi Pro League aktuell mit einem Punkt Vorsprung auf Al-Nassr um Superstar Cristiano Ronaldo an. Dem früheren Real-Mitspieler von Benzema dürfte dessen Wechsel zum größten Meisterschaftsrivalen überhaupt nicht gefallen.