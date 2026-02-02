Der sich bereits abzeichnende Transferhammer um Stürmerstar Karim Benzema ist offiziell.
Transferhammer um Karim Benzema ist offiziell! Ex-Real-Madrid-Star wechselt zum größten Rivalen von Cristiano Ronaldo
Karim Benzema hatte bei Al-Ittihad zuletzt gestreikt
Der 38-Jährige wechselt innerhalb der Saudi Pro League von Al-Ittihad zum aktuellen Tabellenführer Al-Hilal. Das gab Benzemas neuer Verein, wo er bis Sommer 2027 unterschrieben hat, am Montagabend bekannt. An Ablöse fließen 25 Millionen Euro in Richtung Al-Ittihad.
Al-Ittihad hätte Benzemas am Saisonende auslaufenden Vertrag eigentlich gerne verlängert. Der ehemalige Torjäger von Real Madrid soll das entsprechende Angebot aber für inakzeptabel gehalten haben und streikte deshalb, stand bei den beiden jüngsten Ligapartien gegen Al-Fateh und Al-Najma schon nicht mehr im Kader.
- Getty
Cristiano Ronaldo dürfte der Benzema-Transfer überhaupt nicht gefallen
Rund um die Unstimmigkeiten mit Al-Ittihad war zuletzt auch über eine mögliche Rückkehr Benzemas nach Europa spekuliert worden. Unter anderem soll Juventus Turin Interesse angemeldet haben, nun bleibt Benzema aber in Saudi-Arabien.
2023 war er von Real Madrid zu Al-Ittihad gewechselt, hat dort in den vergangenen zweieinhalb Jahren in 83 Einsätzen 54 Tore erzielt. In der zurückliegenden Saison hatte er Al-Ittihad zum Meistertitel geführt, nun will er diesen Erfolg mit Al-Hilal wiederholen. Dort trifft er mit Kalidou Koulibaly, Theo Hernandez, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic, Malcom oder Darwin Nunez auf zahlreiche weitere namhafte Spieler.
Das Team von Trainer Simone Inzaghi führt die Tabelle der Saudi Pro League aktuell mit einem Punkt Vorsprung auf Al-Nassr um Superstar Cristiano Ronaldo an. Dem früheren Real-Mitspieler von Benzema dürfte dessen Wechsel zum größten Meisterschaftsrivalen überhaupt nicht gefallen.
Cristiano Ronaldo streikt wohl bei Al-Nassr
Schließlich gibt es bei Al-Nassr aktuell Zoff rund um CR7. Der Portugiese ist offenbar in den Streik getreten, da er sehr unzufrieden mit Al-Nassrs Standing beim Public Investment Fund of Saudi Arabia (PIF), dem Besitzer des Klubs und der drei anderen Spitzenvereine Al-Hilal, Al-Ahli und Al-Ittihad ist. Allen voran Benzemas neuer Klub Al-Hilal und Al-Ahli würden bevorzugt behandelt und dort würde mehr Geld in Transfers investiert, beklagt Ronaldo.
Beim 1:0-Sieg von Al-Nassr bei Al-Riyadh am Montag stand CR7 nicht im Kader. Wie es mit dem 40-Jährigen weiter geht, ist offen. Sein Vertrag bei Al-Nassr läuft bis 2027.
- getty
Karim Benzemas Zahlen für Al-Ittihad
- Spiele: 83
- Tore: 54
- Assists: 17