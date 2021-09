Real Madrid: Warum Karim Benzema mit bandagierter Hand aufläuft

Wem ist es nicht schon einmal aufgefallen? Seit geraumer Zeit läuft Karim Benzema mit Bandage an der Hand auf - wir verraten, was dahintersteckt.

HINTERGRUND

Er trifft und trifft und trifft: Karim Benzema. Der Angreifer von Real Madrid ist die Lebensversicherung der Blancos - spätestens seitdem Cristiano Ronaldo die Königlichen im Sommer 2018 in Richtung Turin verlassen hat. Sechs Treffer in fünf Spielen gelangen dem Franzosen in der noch jungen Spielzeit 2021/22 bereits. Real thront auch dank an ihm an der Tabellenspitze.

Benzema'sche Torjubel sind deswegen schon wieder früh in der Saison an der Tagesordnung und auch weiter vorprogrammiert. Wer den 33-Jährigen schon einmal oder auch öfter dabei beobachtet, dem ist sicherlich schon das ein oder andere Mal ein markantes Detail aufgefallen: eine bandagierte rechte Hand.

Was genau hat es damit aber auf sich? Viele Fans dachten und denken sicher, dass der französische Nationalmannschafts-Angreifer einfach etwas abergläubisch ist und deswegen die Bandage vor jedem Spiel anbringt. Andere Stars agieren schließlich auch mit Tape am Arm oder niedrigen Stutzen. Doch beim Franzosen liegt der Fall aber etwas anders!

Real Madrid: Benzema seit 2019 mit Bandage

Die Bandage braucht Benzema, weil er sich im Frühjahr 2019 eine Verletzung an der rechten Hand zugezogen und die Fraktur verschleppt hat. Im Januar jenes Jahres duellierte sich Real in LaLiga mit Real Betis, Benzema kam in einem Zweikampf mit Ex-BVB-Star Marc Bartra kurz vor der Halbzeitpause zu Fall und brach sich dabei den kleinen Finger an der rechten Hand.

Zwei Monate hätte die ursprüngliche Ausfallzeit betragen, eine Operation wäre angedacht gewesen - doch Benzema entschied sich anders: Der Angreifer wartete damit vorerst bis zum Saisonende und spielte bis dahin weiter, ohne sich aber von dem Handicap beeinflussen zu lassen. Mit Bandage versteht sich!

Der Eingriff am Saisonende war von Erfolg gekrönt, doch Regeneration war nicht. Auch nach der OP wollte Benzema möglichst schnell wieder auf dem Platz stehen, schließlich stand die Vorbereitung für die neue Spielzeit bereits wieder auf dem Programm. Weil er während dieser aber erneut einen Schlag auf seine Hand bekam, verging seit jeher kein Spiel, bei dem Benzema ohne eine Bandage an der rechten Hand auflief.

Und: Seit seiner Verletzung scheint der Torhunger des Mittelstürmers noch größer zu sein. In den letzten drei Spielzeiten (2018/19, 2019/20 und 2020/21) machte der 33-Jährige 30, 27 und schließlich nochmal 30 Tore.

Sollte das so weiterlaufen, ist fraglich, ob Benzema die Bandage an der Hand überhaupt nochmal abnimmt, sich also erneut operieren lässt. Wieso auch, bei dieser Torquote.