"Wahrscheinlich nicht die beste Zeit": Muss der nächste Trainer von Topklub der Premier League gehen?

Frank hatte den Klub aus London erst im Sommer nach sieben Jahren beim FC Brentford übernommen. Nach der Niederlage gegen West Ham United am Samstag (1:2) rangiert Tottenham lediglich auf Platz 14, der Abstand auf die Champions-League-Plätze beträgt bereits neun Punkte. Auf Rang vier weilt der FC Liverpool mit 36 Zählern.

"Natürlich habe ich schon bessere Zeiten erlebt, es ist wahrscheinlich nicht die beste Zeit. Ich bin der Verantwortliche. Also wird mir die Schuld gegeben. Das ist fair", sagte Frank nach der Pleite gegen West Ham.