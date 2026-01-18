Die Tage von Thomas Frank bei Tottenham Hotspur könnten nach knapp über einem halben Jahr schon wieder gezählt sein. Nach Informationen der Times laufen bei den Spurs derzeit interne Diskussionen über eine Entlassung des Dänen.
"Wahrscheinlich nicht die beste Zeit": Muss der nächste Trainer von Topklub der Premier League gehen?
Tottenham Hotspur nur auf Platz 14 in der Premier League
Frank hatte den Klub aus London erst im Sommer nach sieben Jahren beim FC Brentford übernommen. Nach der Niederlage gegen West Ham United am Samstag (1:2) rangiert Tottenham lediglich auf Platz 14, der Abstand auf die Champions-League-Plätze beträgt bereits neun Punkte. Auf Rang vier weilt der FC Liverpool mit 36 Zählern.
"Natürlich habe ich schon bessere Zeiten erlebt, es ist wahrscheinlich nicht die beste Zeit. Ich bin der Verantwortliche. Also wird mir die Schuld gegeben. Das ist fair", sagte Frank nach der Pleite gegen West Ham.
Vor West-Ham-Pleite: Frank wurde neuer Co-Trainer an die Seite gestellt
Im Zuge der schlechten Ergebnisse in den vergangenen Wochen hatten die Spurs Frank erst vor wenigen Tagen Johnny Heitinga als Assistenten zur Seite gestellt, der im Sommer seinen Posten als Co-Trainer unter Arne Slot bei Meister FC Liverpool verlassen hatte und bei seinem Herzensklub Ajax Amsterdam anheuerte. Nach nur fünf Siegen in 15 Spielen musste er Anfang November allerdings wieder gehen.
Schon in der Vorsaison blieben die Spurs weit hinter den Erwartungen zurück. Der Tabellen-17. qualifizierte sich aber letztlich durch den Triumph in der Europa League über Manchester United aber für die Königsklasse. Ange Postecoglou wurde dennoch von seinem Amt entbunden.
Neuer Spurs-Trainer auf der Bank gegen den BVB?
In der Champions League kommt es am Dienstag zum Duell mit dem BVB, was möglicherweise das letzte Spurs-Spiel von Frank werden könnte, sollte die Entlassung nicht schon im Vorfeld erfolgen. Als Tabellenelfter der Ligaphase liegen sie im Kampf um die K.o.-Runde aussichtsreich im Rennen.
Wie es bei einem Ausscheiden Franks für Heitinga weitergeht, steht in den Sternen. Aufgrund seiner unglücklichen Ajax-Zeit wäre eine Übernahme als Cheftrainer aber überraschend.
Thomas Frank: Statistiken bei Tottenham Hotspur
- Spiele: 32
- Siege: 12
- Remis: 8
- Niederlagen: 13
- Punkteschnitt: 1,33