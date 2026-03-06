Vom Verletzungspech geplagt: Argentinien-Weltmeister bei seinem Klub wohl vor dem Abschied

Demnach hätten die Klubverantwortlichen entschieden, den im Sommer auslaufenden Vertrag Dybalas nicht mehr zu verlängern. Der argentinische Weltmeister war im Sommer 2022 ablösefrei von Juventus Turin zur AS Rom gewechselt, konnte die hohen Erwartungen jedoch nie vollständig erfüllen - vor allem, weil ihn ständig Verletzungsprobleme plagten, auch in der laufenden Saison. Seit Wochen fällt der 32-Jährige wegen eines kleinen, Teilrisses im äußeren Meniskus aus.

Nachdem er am Donnerstag das Mannschaftstraining bereits nach zehn Minuten wieder abbrechen musste, stehe für den Offensivstar nun eine etwa fünf Wochen dauernde Reha an, heißt es. Gut möglich also, dass die Saison für ihn bereits gelaufen ist.