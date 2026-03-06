Nach vier Jahren bei der AS Rom wird die Zeit von Paulo Dybala in der römischen Hauptstadt nach dieser Saison angeblich enden. Das berichtet Calciomercato.
Vom Verletzungspech geplagt: Argentinien-Weltmeister bei seinem Klub wohl vor dem Abschied
Demnach hätten die Klubverantwortlichen entschieden, den im Sommer auslaufenden Vertrag Dybalas nicht mehr zu verlängern. Der argentinische Weltmeister war im Sommer 2022 ablösefrei von Juventus Turin zur AS Rom gewechselt, konnte die hohen Erwartungen jedoch nie vollständig erfüllen - vor allem, weil ihn ständig Verletzungsprobleme plagten, auch in der laufenden Saison. Seit Wochen fällt der 32-Jährige wegen eines kleinen, Teilrisses im äußeren Meniskus aus.
Nachdem er am Donnerstag das Mannschaftstraining bereits nach zehn Minuten wieder abbrechen musste, stehe für den Offensivstar nun eine etwa fünf Wochen dauernde Reha an, heißt es. Gut möglich also, dass die Saison für ihn bereits gelaufen ist.
MLS und Rückkehr in die Heimat mögliche Optionen für Dybala?
Auf die Entscheidung der Roma soll die jüngste Verletzung allerdings keinen Einfluss gehabt haben. Pläne, ohne Dybala weiterzumachen, hätten bereits zuvor bestanden. In 135 Pflichtspielen erzielte Dybala für die Giallorossi 45 Tore und bereitete 26 weitere Treffer vor.
Dem Bericht zufolge soll es bereits Interessenten für Dybala geben: Genannt werden unter anderem der argentinische Topklub Boca Juniors sowie Vereine aus der nordamerikanischen MLS. In seiner Heimat Argentinien hatte Dybala seine Karriere beim Instituto ACC begonnen, ehe er 2012 zu US Palermo wechselte.
Paulo Dybala: Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 22
- Tore: 3
- Vorlagen: 4