Der Kölner Stadt-Anzeiger verwies indes auf die Möglichkeit, dass El Mala seinen Wechsel auf die Insel mithilfe eines Starberaters forcieren könnte. Die Rede ist von Ali Barat, der sich der Familie angeboten habe, die sich seit März um dessen Angelegenheiten kümmert. Von seinem vorherigen Berater, der aus dem Kölner Umland kommt und sich auch um dessen älteren Bruder Malek kümmerte, hatte sich El Mala im Zuge dessen getrennt.

Barat werden innerhalb der Branche gute Vernetzungen zur Premier League nachgesagt, der in Deutschland vor allem durch das Leihgeschäft zwischen Chelsea und dem FC Bayern München um Nicolas Jackson Bekanntheit erlangte. Als Strippenzieher lobte er sich anschließend in einer durchaus kuriosen Mitteilung mit der Überschrift "Ali Barat hat das Spiel neu definiert" selbst in den höchsten Tönen für den Deal.

In seiner Debüt-Saison in der Bundesliga überzeugt El Mala bislang auf ganzer Linie und ist mit elf Treffern sowie vier Assists der torgefährlichste Kölner. Gegen Bremen verwandelte er einen Elfmeter zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung. Zudem darf sich El Mala leise Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme machen, nachdem er im November von Julian Nagelsmann sogar erstmals in den A-Kader des DFB berufen worden war. Ein Einsatz sprang jedoch nicht heraus, ehe er nach dem ersten Spiel wie zuvor abgesprochen zur U21-Nationalmannschaft reiste. Für den März-Lehrgang nominierte ihn der Bundestrainer nicht.