Said El Mala hat ein Bekenntnis zum 1. FC Köln vermieden. Nach dem 3:1-Sieg der Geißböcke gegen den SV Werder Bremen am Sonntag ließ der heiß begehrte Offensivspieler seine Zukunft offen.
Vielsagende Worte! Said El Mala heizt Gerüchte über Transferhammer im Sommer an
Said El Mala vermeidet Köln-Bekenntnis
"Ich fühle mich wohl. Was passiert, kann ich nicht sagen", sagte El Mala am DAZN-Mikrofon und betonte: "Aber ich habe noch fünf Spiele zu gehen. Und da gebe ich alles. Wir haben vertrauliche Gespräche mit Thomas Kessler und sind offen und ehrlich zueinander. Wir haben hier noch ein paar Spiele zu spielen, die extrem wichtig sind für den Verein. Wenn es so weit ist, dann wird sich schon was finden."
Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass der 19-Jährige mit einem Abschied im Sommer kokettiert. Seit Monaten halten sich hartnäckige Gerüchte über einen Wechsel zu Brighton & Hove Albion in die Premier League. Köln lehnte die bisherigen Angebote für den Bundesliga-Shootingstar jedoch ab und hofft auf einen noch größeren Geldregen.
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El Mala: Köln hat angeblich aktuell kein Angebot vorliegen
Die Sport Bild berichtete Anfang April von einer Ablöseforderung in Höhe von 50 Millionen Euro, während Brighton dem Vernehmen nach nicht mehr als 35 Millionen Euro auf den Tisch legen will. Kölns Sportgeschäftsführer Thomas Kessler hält sich indes bedeckt und betonte gegenüber dem Kölner Stadt-Anzeiger, dass aktuell gar kein Angebot vorliege.
Auch von Spielerseite "gab es bislang keinen Wunsch, Gespräche mit anderen Vereinen aufzunehmen", sagte Kessler und verwies auf auf El Malas laufenden Vertrag bis 2030, der keine Ausstiegsklausel beinhaltet. Dabei hieß es zuvor noch, dass sich die Familie des Angreifers über etwaige Vertragsmodalitäten mit den Seagulls geeinigt habe. Dies gelte auch für Bruder Malek, der für die Kölner Zweitvertretung spielt, und einen entscheidenden Faktor in den Zukunftsplanungen von Said spielen sollen. Außerdem dementierte Kessler auch die kolportierte Schmerzgrenze in Höhe von 50 Millionen Euro, die "nicht definiert" sei.
Vermittelt ein Starberater El Mala in die Premier League?
Der Kölner Stadt-Anzeiger verwies indes auf die Möglichkeit, dass El Mala seinen Wechsel auf die Insel mithilfe eines Starberaters forcieren könnte. Die Rede ist von Ali Barat, der sich der Familie angeboten habe, die sich seit März um dessen Angelegenheiten kümmert. Von seinem vorherigen Berater, der aus dem Kölner Umland kommt und sich auch um dessen älteren Bruder Malek kümmerte, hatte sich El Mala im Zuge dessen getrennt.
Barat werden innerhalb der Branche gute Vernetzungen zur Premier League nachgesagt, der in Deutschland vor allem durch das Leihgeschäft zwischen Chelsea und dem FC Bayern München um Nicolas Jackson Bekanntheit erlangte. Als Strippenzieher lobte er sich anschließend in einer durchaus kuriosen Mitteilung mit der Überschrift "Ali Barat hat das Spiel neu definiert" selbst in den höchsten Tönen für den Deal.
In seiner Debüt-Saison in der Bundesliga überzeugt El Mala bislang auf ganzer Linie und ist mit elf Treffern sowie vier Assists der torgefährlichste Kölner. Gegen Bremen verwandelte er einen Elfmeter zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung. Zudem darf sich El Mala leise Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme machen, nachdem er im November von Julian Nagelsmann sogar erstmals in den A-Kader des DFB berufen worden war. Ein Einsatz sprang jedoch nicht heraus, ehe er nach dem ersten Spiel wie zuvor abgesprochen zur U21-Nationalmannschaft reiste. Für den März-Lehrgang nominierte ihn der Bundestrainer nicht.
Leistungsdaten und Statistiken von Said El Mala
Verein Spiele Tore Tovorlagen 1.FC Köln 31 11 4 FC Viktoria Köln 45 14 6 FC Viktoria Köln 19 11 6