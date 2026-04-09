Er wurde mehrmals zum Berater des Jahres gewählt: Star-Agent will Said El Mala bei Wechsel in die Premier League helfen

Der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet, dass sich der in der Branche besonders auf der Insel bestens vernetzte und mitunter auch gefürchtete Starberater Ali Barat der Familie El Mala angeboten habe.

Erst im Sommer wurde Barat einer größeren Öffentlichkeit in Deutschland bekannt, weil er den Leihtransfer von Nicolas Jackson zum FC Bayern eingefädelt und sich hinterher in einer Pressemitteilung selbst in höchsten Tönen dafür gelobt hatte. Die Mitteilung trug die Überschrift "Ali Barat hat das Spiel neu definiert" und triefte vor Selbstbeweihräucherung: Laut Barat sei Jacksons Wechsel zum FC Bayern nämlich ein "strategisches Meisterstück" seinerseits gewesen: "Wo andere warten, handle ich. Wo andere Kompromisse machen, liefere ich", schrieb er außerdem und bezeichnete sich als "neue Generation Super-Agent", der Visionen habe, wo andere Probleme sähen. "Wir bauen Karrieren. Wir gestalten Zukünfte. Wir führen das Spiel."

Trotz all des Selbstlobes gilt Barat in der Branche tatsächlich als absolute Größe. Unter anderem tütete er beispielsweise im vergangenen Sommer die Wechsel von Xavi Simons (von RB Leipzig zu Tottenham Hotspur), Piero Hincapie (von Bayer Leverkusen zum FC Arsenal), Dean Huijsen (vom AFC Bournemouth zu Real Madrid) oder Johan Bakayoko (von der PSV Eindhoven zu RB Leipzig) ein. Im Dezember 2025 wurde er zum zweiten Mal von der Tuttosport mit dem Golden Boy für den besten Berater des Jahres ausgezeichnet.

Anfang März hatte sich El Mala von einem Berater der spanischen Agentur Footfeel ISM getrennt und sich stattdessen seitdem von seinen Eltern Sabrina und Mohammed vertreten lassen.

Sowohl beim Effzeh, als auch bei El Mala soll nun aber zunächst der Kampf um den Klassenerhalt oberste Priorität haben. Köln wartet seit dem 30. Januar auf einen Sieg in der Bundesliga und ist mittlerweile auf den 15. Platz abgerutscht. Nach dem 3:3 im Rheinderby gegen Borussia Mönchengladbach musste Trainer Lukas Kwasniok gehen, für ihn übernahm Co-Trainer Rene Wagner, der vor Saisonbeginn von Union Berlin geholt wurde.