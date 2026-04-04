Mittelfeldspieler Chema Andres kam erst vergangenen Sommer von Real Madrid zum VfB Stuttgart und entwickelte sich in der laufenden Saison zu einem der Shootingstars in der Bundesliga. Dennoch macht der spanische U21-Nationalspieler keinen Hehl daraus, gerne wieder zu den Königlichen zurückkehren zu wollen.
Transfer dank Schnäppchen-Klausel? Real Madrid der bestätigte Wunschklub von Bundesliga-Talent
Chema Andres: "Bin in Stuttgart sehr glücklich!"
"Ich würde mich freuen, nach Madrid zurückzukehren, aber im Moment beschäftige ich mich nicht damit", erklärte Andres nun im Interview mit The Athletic, betonte aber auch: "Das ist etwas, das der Klub entscheiden muss. In Stuttgart bin ich sehr glücklich."
Chema Andres: Rückkaufklausel beträgt 13,5 Mio. Euro
Der VfB überwies für den 20-Jährigen vor der Saison rund drei Millionen Euro an RM Castilla, der zweiten Mannschaft der Blancos, wobei Andres unter Trainer Sebastian Hoeneß einen steilen Aufstieg erlebte und bislang bereits 32 Pflichtspiele für die Stuttgarter absolvierte. Real Madrid besitzt jedoch eine Rückkaufklausel sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung.
Diese liegt bei 50 Prozent, womit Real also die Hälfte einer künftigen Ablösesumme für den ehemaligen Schützling, der von 2018 bis 2025 sämtliche Jugendmannschaften in Madrid durchlief, erhalten würde. Würde Real Andres im kommenden Sommer nach Madrid zurückholen, läge die vereinbarte Summe bei 13,5 Millionen Euro – ein Jahr später würde der Betrag auf 18 Millionen Euro ansteigen.
Andres selbst hat allerdings keine Eile und will sich stattdessen lieber auf den Fußball mit dem VfB, wo er bis 2030 unter Vertrag steht, konzentrieren. "Ich habe meinem Berater gesagt, dass ich davon nichts wissen möchte. Wenn die Zeit gekommen ist, werden wir darüber sprechen und sehen, welche Optionen wir haben", erklärte er.
Real Madrid: Rückholaktion auch bei Nico Paz und Victor Munoz?
Dass Real Madrid ehemalige Jugendspieler per günstiger Rückkaufklausel zurückholt, ist allerdings keine Seltenheit. So sollen für den kommende Sommer mit Nico Paz (aktuell bei Como) und Victor Munoz (aktuell bei Osasuna) gleich zwei Ehemalige ins Bernabeu zurückkehren. Während die Klausel bei Paz neun Millionen Euro beträgt, ist Munoz für lediglich acht Millionen Euro zu haben.
Chema Andres: Leistungsdaten 2025/26
Spiele: 32
Tore: 2
Vorlagen: 2