Transfer dank Schnäppchen-Klausel? Real Madrid der bestätigte Wunschklub von Bundesliga-Talent

Der VfB überwies für den 20-Jährigen vor der Saison rund drei Millionen Euro an RM Castilla, der zweiten Mannschaft der Blancos, wobei Andres unter Trainer Sebastian Hoeneß einen steilen Aufstieg erlebte und bislang bereits 32 Pflichtspiele für die Stuttgarter absolvierte. Real Madrid besitzt jedoch eine Rückkaufklausel sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung.

Diese liegt bei 50 Prozent, womit Real also die Hälfte einer künftigen Ablösesumme für den ehemaligen Schützling, der von 2018 bis 2025 sämtliche Jugendmannschaften in Madrid durchlief, erhalten würde. Würde Real Andres im kommenden Sommer nach Madrid zurückholen, läge die vereinbarte Summe bei 13,5 Millionen Euro – ein Jahr später würde der Betrag auf 18 Millionen Euro ansteigen.

Andres selbst hat allerdings keine Eile und will sich stattdessen lieber auf den Fußball mit dem VfB, wo er bis 2030 unter Vertrag steht, konzentrieren. "Ich habe meinem Berater gesagt, dass ich davon nichts wissen möchte. Wenn die Zeit gekommen ist, werden wir darüber sprechen und sehen, welche Optionen wir haben", erklärte er.