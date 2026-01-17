Über einen möglichen Abschied von Julien Duranville von Borussia Dortmund wird bereits seit geraumer Zeit spekuliert. Nun kommt in die Angelegenheit offenbar Bewegung: Laut Sky gilt der FC Basel als das wahrscheinlichste neue Ziel des 19-Jährigen.
Transfer auf der Zielgeraden: BVB hat offenbar Abnehmer für Sorgenkind gefunden
Die Schweizer sollen sich bereits in direkten Gesprächen mit dem BVB befinden. Zwar sei noch nichts endgültig entschieden, es werde jedoch eine baldige Einigung erwartet. Neben Basel sollen auch der FC Sevilla und Duranvilles ehemaliger Verein RSC Anderlecht Interesse gezeigt haben.
Duranville hat sich das Ziel auf die Fahne geschrieben, mit der belgischen Nationalmannschaft an der WM im Sommer teilzunehmen, und benötigt dafür Spielpraxis. Die bekommt er aktuell nicht in Dortmund. "Die Schlange ist ziemlich lang. Es ist nicht einfach für ihn. Für junge Spieler ist es wichtig, dass sie Minuten bekommen", sagte Trainer Niko Kovac am Freitag vor dem Bundesligaspiel gegen den FC St. Pauli. "Mal schauen, was bis zum Ende des Monats passiert."
Eine Schulterverletzung bremste den jungen Belgier erneut aus - in der laufenden Saison wartet er noch auf seinen ersten Profi-Einsatz für den BVB. In der zweiten Mannschaft kam er zumindest zweimal in der Regionalliga zum Einsatz und verbuchte dabei einen Assist.
Duranville entwickelte sich über die Zeit immer mehr zu einem Sorgenkind. Intern wurde bei ihm laut der Sport Bild oft bemängelt, dass er sowohl im Training als auch in seinen Einsätzen für die U23 nicht überzeugen konnte. Zudem strich Kovac Duranville im Dezember - ebenso wie Cole Campbell, der an die TSG Hoffenheim verliehen wurde - trotz freier Kaderplätze aus disziplinarischen Gründen aus dem Aufgebot für das Auswärtsspiel beim SC Freiburg. Duranville soll zu spät zum Training erschienen sein. Während Campbell anschließend gegen Mönchengladbach zumindest wieder im Kader stand, blieb Duranville erneut außen vor.
Duranville ist noch bis 2028 an den BVB gebunden.
Julien Duranville im Steckbrief
- Alter: 19
- Körpergröße: 1,73 Meter
- Position: Linksaußen
- Team: Borussia Dortmund
- Nation: Belgien
- Vertrag bis: 30. Juni 2028