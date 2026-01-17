Eine Schulterverletzung bremste den jungen Belgier erneut aus - in der laufenden Saison wartet er noch auf seinen ersten Profi-Einsatz für den BVB. In der zweiten Mannschaft kam er zumindest zweimal in der Regionalliga zum Einsatz und verbuchte dabei einen Assist.

Duranville entwickelte sich über die Zeit immer mehr zu einem Sorgenkind. Intern wurde bei ihm laut der Sport Bild oft bemängelt, dass er sowohl im Training als auch in seinen Einsätzen für die U23 nicht überzeugen konnte. Zudem strich Kovac Duranville im Dezember - ebenso wie Cole Campbell, der an die TSG Hoffenheim verliehen wurde - trotz freier Kaderplätze aus disziplinarischen Gründen aus dem Aufgebot für das Auswärtsspiel beim SC Freiburg. Duranville soll zu spät zum Training erschienen sein. Während Campbell anschließend gegen Mönchengladbach zumindest wieder im Kader stand, blieb Duranville erneut außen vor.

Duranville ist noch bis 2028 an den BVB gebunden.