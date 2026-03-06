"Sie wollen wirklich, dass er bleibt": Verlängert ein abgeschriebener Star des BVB tatsächlich seinen Vertrag?

Zuletzt sorgte Süles Berater Volker Struth für Aufsehen. Im Bild-Podcast "Phrasenmäher" erklärte Struth, dass er den Innenverteidiger nach wie vor zur Weltspitze zähle, auch wenn die zurückliegenden Jahre alles andere als einfach gewesen sei.

"Wir müssen uns nichts vormachen: Speziell im letzten Jahr ist alles etwas holprig verlaufen. Niki eilt schon seit langer Zeit der Ruf voraus, nicht so der Vorzeigeprofi zu sein - obwohl er in seiner Karriere viele Titel und große Spiele gezeigt hat. Für mich ist er vom Potenzial nach wie vor der beste deutsche Innenverteidiger", meinte Struth.

Ein Karriereende seines Klienten im Sommer sei daher auch äußerst "unwahrscheinlich. Ich glaube, er hat sich selbst auf die Fahne geschrieben, dass er noch mal so richtig Spaß am Fußball haben möchte und seine Karriere so nicht beendet."