Berater Volker Struth hält ungeachtet der schwierigen Saison beim BVB nach wie vor große Stücke auf seinem Mandanten Niklas Süle.
"Vom Potenzial nach wie vor der beste deutsche Innenverteidiger": Überraschende Aussagen über BVB-Star
Niklas Süle? "Vom Potenzial der beste deutsche Innenverteidiger"
Im Bild-Podcast 'Phrasenmäher' erklärte Struth, dass er den 30-jährigen Innenverteidiger nach wie vor zur Weltspitze zähle, auch wenn die zurückliegenden Jahre alles andere als einfach gewesen sei.
"Wir müssen uns nichts vormachen: Speziell im letzten Jahr ist alles etwas holprig verlaufen. Niki eilt schon seit langer Zeit der Ruf voraus, nicht so der Vorzeigeprofi zu sein – obwohl er in seiner Karriere viele Titel und große Spiele gezeigt hat. Für mich ist er vom Potenzial nach wie vor der beste deutsche Innenverteidiger", meinte Struth.
Ein Karriereende seines Klienten im Sommer sei daher auch äußerst "unwahrscheinlich. Ich glaube, er hat sich selbst auf die Fahne geschrieben, dass er noch mal so richtig Spaß am Fußball haben möchte und seine Karriere so nicht beendet."
- Getty Images
Niklas Süles Vertrag beim BVB läuft im Sommer aus
Süle hatte zuletzt mit wiederkehrendem Verletzungspech zu kämpfen. Alleine in der laufenden Spielzeit verpasste er 20 Pflichtspiele aufgrund kleiner Blessuren, unter anderem warfen ihn Muskelverletzungen, Fußverletzungen und jüngst eine Oberschenkelverletzung immer wieder zurück. So sammelte er unter Trainer Niko Kovac lediglich zehn Einsätze, wobei ihm ein Assist gelang.
Sein am Saisonende endender Vertrag bei Borussia Dortmund soll übereinstimmenden Medienberichten deshalb auch nicht mehr verlängert werden. Der 30-Jährige war 2022 ablösefrei vom FC Bayern München zu den Schwarzgelben gewechselt, konnte die hohen sportlichen Erwartungen an ihn beim BVB aber nie ganz erfüllen.
Niklas Süle: Seine Leistungsdaten in der bisherigen Saison
- Einsätze: 10
- Tore: 0
- Assists: 1
- Gelbe Karten: 4