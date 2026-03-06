"Schlimmer als erwartet": Al-Nassr-Trainer gibt Update zur Verletzung von Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo hatte sich am vergangenen Wochenende im Liga-Duell mit Al-Fayha humpelnd auswechseln lassen. Kurz darauf flog er mit seinem Privatjet nach Madrid, um sich dort von einem Experten behandeln zu lassen - und wohl auch, um dem Krisengebiet Naher Osten erst einmal zu entfliehen.

Sein Klub bezeichnete die Blessur in einer offiziellen Mitteilung in dieser Woche als "Sehnenverletzung am linken hinteren Oberschenkel".