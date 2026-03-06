Die Verletzung von Cristiano Ronaldo ist schwerer als zunächst angenommen. Das bestätigte Trainer Jorge Jesus vom CR7-Klub Al-Nassr während einer Pressekonferenz vor dem Liga-Spiel gegen Neom.
"Schlimmer als erwartet": Al-Nassr-Trainer gibt Update zur Verletzung von Cristiano Ronaldo
- Getty Images Sport
CR7 mit "Sehnenverletzung im linken Oberschenkel"
Cristiano Ronaldo hatte sich am vergangenen Wochenende im Liga-Duell mit Al-Fayha humpelnd auswechseln lassen. Kurz darauf flog er mit seinem Privatjet nach Madrid, um sich dort von einem Experten behandeln zu lassen - und wohl auch, um dem Krisengebiet Naher Osten erst einmal zu entfliehen.
Sein Klub bezeichnete die Blessur in einer offiziellen Mitteilung in dieser Woche als "Sehnenverletzung am linken hinteren Oberschenkel".
- AFP
Jorge Jesus zur CR7-Verletzung: "Erfordert Ruhe"
Coach Jorge Jesus sagte nun den Journalisten über Cristiano Ronaldo: "Im letzten Spiel ist er mit Muskelbeschwerden vom Platz gegangen. Nach den Tests ist klar geworden, dass die Verletzung schlimmer als erwartet ist und Ruhe erfordert. Cristiano ist dann nach Spanien geflogen. Die Verletzung erfordert eine Behandlung bei einem Fachmann in Madrid, der schon länger mit ihm zusammenarbeitet."
- Getty
CR7 fällt angeblich mindestens vier Wochen aus
Medienberichten zufolge wird Cristiano Ronaldo nun mindestens vier Wochen ausfallen. Damit würde er die beiden Testspiele Portugals gegen Mexiko und die USA verpassen, die für das Team von Nationaltrainer Roberto Martinez Ende März anstehen.
Mit Al-Nassr kämpft CR7 in dieser Saison um seinen ersten großen Titel in Saudi-Arabien. Nach 24 von 34 Spieltagen führt das Team die Tabelle mit einem Vorsprung von zwei Zählern auf Al-Ahli an. Das Viertelfinale in der AFC Champions League gegen Al-Wasl aus den Emiraten ist aufgrund der politischen Spannungen in der Region erst einmal verschoben worden.
Die Zahlen von Cristiano Ronaldo in der Saison 2025/26
- Spiele: 26
- Spielminuten: 2235
- Tore: 22
- Assists: 4