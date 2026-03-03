Das Privat-Flugzeug von Cristiano Ronaldo hat am Montagabend Riad verlassen und ist in der Nacht um kurz vor 1 Uhr nach einem rund siebenstündigen Flug in Madrid gelandet. Das zeigen die Daten von Flightradar24. CR7 steht bei Al-Nassr in der saudischen Hauptstadt unter Vertrag. Wer in dem Flugzeug saß, ist nicht bekannt.
Abflug aus Saudi-Arabien? Cristiano Ronaldos Privatjet verlässt Krisengebiet und landet in Madrid
Ausländer wollen Krisenregion schnell verlassen
Am Wochenende hatten Israel und die USA den Iran angegriffen. Der Iran feuerte danach Raketen ab und schickte auch Kampfdrohnen auf den Weg. Eine Drohne traf die US-Botschaft in Riad, iranische Medien behaupten, dass auch in Bahrain ein Gebäude zerstört worden sei.
Im Nahen Osten warten zahlreiche Ausländer darauf, das Krisen- und Kriegsgebiet so schnell wie möglich zu verlassen. Ronaldo könnte nun reagiert haben und zusammen mit seiner Partnerin Georgina Rodriguez und den fünf Kindern nach Europa zurückgekehrt sein.
- Getty/X
Ronaldos Privatjet ist 70 Millionen Euro wert
2024 kaufte CR7 seinen Privatjet, einen Bombardier Global Express 6500, der 70 Millionen Euro wert ist. Zuvor hate er einen Gulfstream G200 besessen, den er 2015 für 20 Millionen Euro gekauft hatte.
Das Flugzeug bietet Platz für bis zu 15 Passagiere und verfügt über einen Wohnbereich mit Tischen und Sofas sowie ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett. Der Jet ist mit dem CR7-Logo gebrandet worden und wird meist von Ronaldos Freundin Georgina genutzt.
Al-Nassr-Spiel ist verschoben worden
Ob Ronaldo mit nach Spanien gereist ist, wird sich auf dem Platz in dieser Woche nicht zeigen, denn der Asiatische Fußballverband hat das für Mittwoch geplante Duell Al-Nassrs in der AFC Champions League gegen Al-Wasl aus Dubai aufgrund der jüngsten Ereignisse verschoben. "Der AFC wird diese sich rasch entwickelnde Situation weiterhin genau beobachten und bleibt entschlossen, die Sicherheit und den Schutz aller Spieler, Teams, Offiziellen und Fans zu gewährleisten", teilte der Verband mit.
Der Spielplan von Al-Nassr:
- 07.03., 20 Uhr: Al-Nassr - Neom SC
- 14.03., 20 Uhr: Al-Khaleej - Al-Nassr
- 03.04., 20 Uhr: Al-Nassr - Al-Najma
Häufig gestellte Fragen
Mit 40 Jahren hat Cristiano Ronaldo nicht mehr die Schnelligkeit und Spritzigkeit wie zu Beginn seiner Karriere, als er vor allem auf den Flügeln spielte. Inzwischen ist der Portugiese auf dem Feld vor allem in der Sturmspitze als torgefährlicher Angreifer zu finden.
Cristiano Ronaldo wurde am 5. Februar 1985 als jüngstes von vier Kindern in der Gemeinde Santo Antonio in Funchal, der Hauptstadt der portugiesischen Insel Madeira, geboren.
Aktuell trägt Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr FC die Rückennummer 7, und auch bei der portugiesischen Nationalmannschaft läuft der Angreifer mit dieser Trikotnummer auf. Das war jedoch nicht immer so. Zu Beginn seiner Karriere trug er bei Sporting Lissabon die Nummer 28, anschließend lief er bei Manchester United und Real Madrid mit der Rückennummer 7 auf, wobei Ronaldo bei den Madrilenen kurzeitig die Trikotnummer 9 inne hat. In der portugiesischen Nationalmannschaft lief Cristiano Ronaldo zudem bereits mit den Rückennummern 11 und 17 auf.
Cristiano Ronaldo ist 1,87 Meter groß. Trotz seiner Körpergröße war CR7 in seiner besten Zeit für seine Schnelligkeit bekannt.
Cristiano Ronaldo weist derzeit ein Körpergewicht von 83 Kilogramm auf. Der Portugiese ist bekannt für sein Hartes Training und eine strenge Ernährung. Trotz seines Alters von 40 Jahren ist Ronaldo körperlich weiterhin topfit.
Die Schuhgröße von Cristiano Ronaldo beträgt 41,5, was für seine Körpergröße vergleichsweise klein ist.
Cristiano Ronaldo ist Rechtsfuß. Doch auch sein linker Fuß zählt zu seinen Stärken. Bereits über 170 Tore konnte er mit dem linken Fuß erzielen.
In der Jugend hat Cristiano Ronaldo bei insgesamt drei Vereinen gespielt. Als Achtjähriger trat er in den Amateurklub CF Andorinha ein. Anschließend wechselte Ronaldo zu Nacional Funchal und dann aufs portugiesisches Festland zu Sporting Lissabon, wo er letztendlich sein Profidebüt gab.
Cristiano Ronaldo wohnt derzeit in einem Anwesen im exklusiven Wohngebiet Al Muhammadiyah in Riad, der Hauptstadt von Saudi-Arabien, wo der Angreifer seit 2023 bei Al-Nassr FC spielt. Ronaldo hat sich mittlerweile ein beachtliches Immobilienportfolio aufgebaut. Der Weltstar besitzt Häuser und Apartments auf der ganzen Welt, beispielsweise in seinem Heimatort Madeira, in Lissabon, Madrid, Manchester oder auch in New York. Ende 2024 kaufte CR7 zudem eine Villa auf Jumeirah Bay Island in Dubai, die auch als „Milliardärs-Insel“ bekannt ist.
Cristiano Ronaldo hat ein Faible für teure und schnelle Autos. Zu seinem Fuhrpark gehören die exklusivsten Fahrzeuge der Welt. So besitzt CR7 gleich drei Bugattis. Zuletzt ergatterte Ronaldo einen von zehn Bugatti Centodieci, der mehr als zehn Millionen Euro wert ist. Aber auch Autos der Marken Lamborghini, Porsche, Ferrari oder Rolls-Royce stehen in Ronalds Garage. Der Wert seiner Auto-Sammlung liegt bei mehreren Millionen Euro.
Cristiano Ronaldo spricht kein Deutsch. Durch seine Stationen in Europa hat er jedoch einige Sprachen erlernt. Der Portugiese spricht fließend Englisch, Spanisch, Italienisch und natürlich Portugiesisch.
Cristiano Ronaldo ist Vater von fünf Kindern: Cristiano Jr., Mateo, Eva, Alana Martina und Bella. Die beiden Letztgenannten wurden von seiner derzeitigen Partnerin Georgina Rodriguez geboren.
Cristiano Ronaldo ist mit dem argentinisch-spanischen Model und Influencerin Georgina Rodriguez liiert. Die beiden sind seit 2016 ein Paar. Rodriguez ist die leibliche Mutter von Ronaldos Kindern Alana Martina und Bella.
Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes ist Cristiano Ronaldo derzeit der am höchsten bezahlte Sportler der Welt. Bei Al-Nassr FC kassiert CR7 eine Summe von 200 Millionen Euro im Jahr. Sein Vermögen wird auf mehrere hundert Millionen Euro geschätzt.
Cristiano Ronaldo ist nicht nur einer der bekanntesten, sondern auch einer der erfolgreichsten Fußballer der Welt. Insgesamt 36 nationale und internationale Titel konnte er in seiner Karriere bislang gewinnen. Zu seinen größten Erfolgen zählen fünf Champions-League-Titel und der Gewinn der Europameisterschaft 2016.
Nicht nur mit seinen Vereinen konnte sich Cristiano Ronaldo über zahlreiche Titel freuen. Der Angreifer hat in seiner Karriere auch eine Vielzahl individueller Auszeichnungen erhalten. Cristiano Ronaldo gewann mit dem Ballon d’Or, der prestigeträchtigsten Individualauszeichnung im europäischen Fußball, ganze fünf Mal. Seinen letzten Ballon d’Or sicherte sich CR7 2017.
Auch die Wahl zum FIFA-Weltfußballer hat der portugiesische Stürmer bereits mehrfach gewonnen. Insgesamt durfte sich Ronaldo dreimal FIFA-Weltfußballer nennen, zuletzt im Jahr 2017.
Cristiano Ronaldos Spitzname "CR7" ist mittlerweile legendär. Dabei ist sein Beiname eine einfache Zusammensetzung seiner Initialen und seiner Rückennummer. Ronaldo erhielt in seiner Karriere bislang eine Vielzahl weiterer Spitznamen. So war er zu seiner Zeit in Spanien auch als "El Bicho" bekannt, was so viel wie "der Käfer" oder "das Tier" heißt.