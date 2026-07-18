Der FC Bayern München würde mit Joao Palhinha gerne eines der größten Missverständnisse der jüngeren Klubgeschichte loswerden, ein schneller Abgang ist aber wohl nicht in Sicht. Wie Sky nun berichtet, soll der Portugiese sogar vorerst nach München zurückkehren und am Montag am Trainingsauftakt des Rekordmeisters teilnehmen.
Rückkehr nach München! FC Bayern droht ein Problem bei Joao Palhinha
Weiter heißt es, dass noch keine Einigung mit irgendeinem potenziellen neun Klub bestehen würde, wobei Europa-League-Sieger Aston Villa und Benfica Lissabon nach wie vor als wahrscheinlichste Abnehmer für den zentralen Mittelfeldspieler gelten sollen.
Ein Wechsel nach Saudi-Arabien komme für Palhinha derweil nicht in Frage, denn wie die portugiesische Online-Plattform Maisfutebol berichtet, habe Palhinha "ein lukratives Angebot" aus der Saudi Pro League abgelehnt. Demnach genieße der finanzielle Aspekt für den 31-Jährigen keine oberste Priorität. Stattdessen möchte er in der Nähe seiner Familie bleiben und weiterhin auf höchstem Niveau in Europa spielen.
Nach seiner einjährigen Leihe zu Tottenham Hotspur ist Palhinha aber vorerst wieder offiziell ein Spieler des FC Bayern. In München hat er jedoch keine Perspektive mehr, weshalb Sportvorstand Max Eberl den Spieler trotz Vertrags bis 2028 gerne fest verkaufen würde - doch ein Abgang droht zur Hängepartie zu werden.
Spurs wollen Palhinha trotz Kaufoption nicht
Laut Fabrizio Romano steht Palhinhas Name zwar auf Villas Shortlist mit Kandidaten für eine Verstärkung im Mittelfeldzentrum. Der Tabellenvierte der vergangenen Premier-League-Saison sehe den Portugiesen als ernsthafte Option, heißt es. Allerdings wurde das Werben laut Romano bis dato noch nicht konkret, weder ein Angebot noch Gespräche mit dem FCB habe es bisher gegeben.
Ähnlich sieht es laut A Bola bei Benfica aus. Konkrete Gespräche mit den Münchnern haben wohl auch hier noch nicht stattgefunden. Die Bayern stellen sich eine Ablöse zwischen 20 und 25 Millionen Euro vor, während Benfica offenbar eine Leihe mit anschließender Kaufoption bevorzugen würde. Zudem wäre der Klub bereit, Palhinha ein Jahresgehalt von rund drei Millionen Euro netto zu zahlen, heißt es.
Palhinha wechselte 2024 für 51 Millionen Euro vom FC Fulham zum FC Bayern, konnte sich dort jedoch nie als Stammspieler etablieren. Nach lediglich 25 Pflichtspielen verliehen ihn die Münchner ein Jahr später an Tottenham. Die Spurs verzichteten trotz vereinbarter Kaufoption auf eine feste Verpflichtung.
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.