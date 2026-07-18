Rückkehr nach München! FC Bayern droht ein Problem bei Joao Palhinha

Weiter heißt es, dass noch keine Einigung mit irgendeinem potenziellen neun Klub bestehen würde, wobei Europa-League-Sieger Aston Villa und Benfica Lissabon nach wie vor als wahrscheinlichste Abnehmer für den zentralen Mittelfeldspieler gelten sollen.

Ein Wechsel nach Saudi-Arabien komme für Palhinha derweil nicht in Frage, denn wie die portugiesische Online-Plattform Maisfutebol berichtet, habe Palhinha "ein lukratives Angebot" aus der Saudi Pro League abgelehnt. Demnach genieße der finanzielle Aspekt für den 31-Jährigen keine oberste Priorität. Stattdessen möchte er in der Nähe seiner Familie bleiben und weiterhin auf höchstem Niveau in Europa spielen.

Nach seiner einjährigen Leihe zu Tottenham Hotspur ist Palhinha aber vorerst wieder offiziell ein Spieler des FC Bayern. In München hat er jedoch keine Perspektive mehr, weshalb Sportvorstand Max Eberl den Spieler trotz Vertrags bis 2028 gerne fest verkaufen würde - doch ein Abgang droht zur Hängepartie zu werden.