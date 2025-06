Fast 100 Millionen kassieren die beiden besten Teams der Königsklasse nur an Prämien. Oben drauf kommt noch ein dicker Batzen.

Der historische Premierensieg in der Champions League hat sich für Paris Saint-Germain auch finanziell gelohnt. Allein für den triumphalen 5:0 (2:0)-Erfolg in München gegen Inter Mailand erhielt PSG 25 Millionen Euro an Prämien der UEFA.