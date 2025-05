Paris Saint-Germain hat Inter Mailand 5:0 deklassiert und erstmals die Champions-League gewonnen. Drei Dinge, die im Finale von München auffielen.

Achraf Hakimi brachte PSG in Minute 12 in Führung. Es folgten in einer einseitigen Partie ein Doppelpack von Desire Doue (20. und 63.), das 4:0 von Khvicha Kvaratskhelia (73.) sowie der Schlusspunkt von Senny Mayulu (86.).

Hier geht es zum Spielbericht.