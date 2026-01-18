Pikante Vorgeschichte! Bayern Münchens Max Eberl spricht über Transferkandidaten des FCB

Bei Welt TV von Bild Sport gefragt, ob sich Bayern bereits in Köln nach der Ablösesumme für El Mala erkundigt habe, entgegnete Eberl, diese Behauptung sei "Stuss". Dennoch habe man die Entwicklung des 19-jährigen Offensivspielers natürlich im Auge.

Eberl hat dabei eine Vorgeschichte mit El Mala: "Ich kenne ihn relativ gut, weil er aus der Gladbacher Jugend kommt und ich mich erkundigen musste, ob ich ihn weggeschickt hatte. Deswegen habe ich seinen Werdegang auch nachgelesen", erklärte der Bayern-Boss.

El Mala war 2021 nach der U15 bei Gladbach aussortiert worden. "Said war damals noch sehr klein, seinen Gegnern dadurch athletisch extrem unterlegen und auf diesem Level nicht konkurrenzfähig. Manche Jungs benötigen für ihre Entwicklung einfach ein wenig mehr Zeit", erklärte Gladbachs ehemaliger U15-Trainer Sven Schuchardt die Gründe dafür gegenüber Bild.

"Es könnte sein, dass ich da noch Sport-Vorstand bei Gladbach war", gab Eberl zu. Tatsächlich arbeitete er bis Anfang 2022 bei den Fohlen und war demnach zum Zeitpunkt von El Malas Aussortierung noch im Amt. Eberl betonte jedoch, dass er mit der entsprechenden Entscheidung in der Jugendabteilung damals nichts zu tun hatte.