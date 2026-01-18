Laut Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl sind die angeblichen Bemühungen des deutschen Rekordmeisters um Said El Mala vom 1. FC Köln noch nicht wirklich konkret geworden.
Pikante Vorgeschichte! Bayern Münchens Max Eberl spricht über Transferkandidaten des FCB
Said El Mala wurde einst bei Gladbach aussortiert
Bei Welt TV von Bild Sport gefragt, ob sich Bayern bereits in Köln nach der Ablösesumme für El Mala erkundigt habe, entgegnete Eberl, diese Behauptung sei "Stuss". Dennoch habe man die Entwicklung des 19-jährigen Offensivspielers natürlich im Auge.
Eberl hat dabei eine Vorgeschichte mit El Mala: "Ich kenne ihn relativ gut, weil er aus der Gladbacher Jugend kommt und ich mich erkundigen musste, ob ich ihn weggeschickt hatte. Deswegen habe ich seinen Werdegang auch nachgelesen", erklärte der Bayern-Boss.
El Mala war 2021 nach der U15 bei Gladbach aussortiert worden. "Said war damals noch sehr klein, seinen Gegnern dadurch athletisch extrem unterlegen und auf diesem Level nicht konkurrenzfähig. Manche Jungs benötigen für ihre Entwicklung einfach ein wenig mehr Zeit", erklärte Gladbachs ehemaliger U15-Trainer Sven Schuchardt die Gründe dafür gegenüber Bild.
"Es könnte sein, dass ich da noch Sport-Vorstand bei Gladbach war", gab Eberl zu. Tatsächlich arbeitete er bis Anfang 2022 bei den Fohlen und war demnach zum Zeitpunkt von El Malas Aussortierung noch im Amt. Eberl betonte jedoch, dass er mit der entsprechenden Entscheidung in der Jugendabteilung damals nichts zu tun hatte.
- Getty
Said El Mala: Über den 1. FC Köln zum FC Bayern?
El Mala dachte nach dem Aus bei der Borussia sogar darüber nach, ganz mit dem Fußball aufzuhören. Sein älterer Bruder Malek, inzwischen ebenfalls Profi in Köln, überredete ihn jedoch, wenigstens mit Freunden weiter zu kicken und so heuerte El Mala beim TSV Meerbusch an.
In den folgenden zwei Jahren entwickelte er sich dann körperlich und fußballerisch so gut, dass er zu Viktoria Köln wechselte und dort nur wenig später den Sprung aus der U19 zu den Drittliga-Profis schaffte. Der FC schlug 2024 zu, verlieh El Mala noch ein Jahr zurück an die Viktoria. Im vergangenen Sommer kam er dann endgültig zum FC und ist einer der Shootingstars der laufenden Bundesliga-Saison.
Im November wurde er sogar bereits erstmals für die deutsche A-Nationalmannschaft nominiert, Gerüchte über ein Interesse des FC Bayern und von weiteren Topklubs wie Borussia Dortmund halten sich seit Monaten. Da El Malas Vertrag in Köln noch bis 2030 läuft, dürfte die Ablösesumme bei einem Wechsel im kommenden Sommer ziemlich hoch ausfallen.
Said El Mala beim FC Bayern im Fokus? Seine Zahlen für den 1. FC Köln
- Einsätze: 20
- Tore: 7
- Assists: 3