"Auf diesem Level nicht konkurrenzfähig": Warum ein Bundesligakonkurrent Kölns Supertalent Said El-Mala aussortierte

In der laufenden Spielzeit steuerte der U21-Nationalspieler bereits sechs Torbeteiligungen (vier Tore, zwei Assists) bei - und soll unter anderem auch auf dem Zettel des FC Bayern München stehen. Am Samstag kommt es im Derby zum Wiedersehen mit der Borussia.

Während der Aufsteiger aus Köln nach neun Spieltagen mit 14 Zählern auf Platz sieben rangiert, herrscht in Gladbach Chaos. Nach dem frühen Aus von Gerardo Seoane sackte die Borussia am vergangenen Wochenende unter Interimscoach Eugen Polanski immerhin erstmals drei Punkte ein. Durch das 4:0 über den 1. FC St. Pauli kletterte Gladbach auf Platz 16.