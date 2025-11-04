Der damalige U15-Trainer von Said El Mala, Sven Schuchardt, hat verraten, warum Borussia Mönchengladbach den Shootingstar des 1. FC Köln einst ziehen ließ.
"Auf diesem Level nicht konkurrenzfähig": Warum ein Bundesligakonkurrent Kölns Supertalent Said El-Mala aussortierte
WAS WURDE GESAGT?
"Said war damals noch sehr klein, seinen Gegnern dadurch athletisch extrem unterlegen und auf diesem Level nicht konkurrenzfähig. Manche Jungs benötigen für ihre Entwicklung einfach ein wenig mehr Zeit", sagte Schuchardt gegenüber der Bild-Zeitung.
- getty
WAS IST DER HINTERGRUND?
El Mala wurde in Gladbach im Jahr 2021 aussortiert und fand über Meerbusch und Viktoria Köln den Weg zum großen Erzrivalen der Fohlen. Seit 2024 steht der inzwischen 19-Jährige beim Effzeh unter Vertrag.
- Getty
DIE TRANSFERGESCHICHTE:
Nach seinem Aus in Gladbach hatte er dem Vernehmen nach schon mit dem Profi-Fußball abgeschlossen, ließ sich dann aber doch überreden, zunächst weiterzumachen. In Meerbusch erlebte El Mala einen Wachstumsschub auf 1,90 Meter und ist inzwischen in der Bundesliga durchgestartet, nachdem er nach seinem Wechsel zu den Geißböcken zunächst für ein Jahr an Viktoria zurückverliehen worden war.
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
In der laufenden Spielzeit steuerte der U21-Nationalspieler bereits sechs Torbeteiligungen (vier Tore, zwei Assists) bei - und soll unter anderem auch auf dem Zettel des FC Bayern München stehen. Am Samstag kommt es im Derby zum Wiedersehen mit der Borussia.
Während der Aufsteiger aus Köln nach neun Spieltagen mit 14 Zählern auf Platz sieben rangiert, herrscht in Gladbach Chaos. Nach dem frühen Aus von Gerardo Seoane sackte die Borussia am vergangenen Wochenende unter Interimscoach Eugen Polanski immerhin erstmals drei Punkte ein. Durch das 4:0 über den 1. FC St. Pauli kletterte Gladbach auf Platz 16.