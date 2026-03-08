Übereinstimmenden Medienberichten zufolge arbeiten die Hessen an einer Verpflichtung von Mainz-05-Offensivspieler Paul Nebel. Die Bild-Zeitung nennt zudem eine mögliche Ablösesumme, die fällig wäre.
Noch im September stand er im DFB-Kader: Wird ein abgestürzter Bundesliga-Star für Eintracht Frankfurt zum Schnäppchen?
Demnach liege das Preisschild für Nebels Dienste bei elf bis zwölf Millionen Euro im Sommer - und damit deutlich unter einer Prognose von Bo Henriksen im vergangenen Juli. Der inzwischen entlassene Trainer schätzte damals den Preis seines Leistungsträgers aus der Vorsaison: "Ich denke, er muss ein Jahr noch in Mainz spielen und dann können wir ihn für 80 Millionen Euro verkaufen."
Eine gewagte Schätzung, die sich Monate später als völlig übertrieben herausgestellt hat. Nach 16 Torbeteiligungen in der Bundesliga-Spielzeit 2024/25 (zehn Tore, sechs Assist) stehen nach derzeit 21 Einsätzen lediglich zwei zu Buche. Kurios: Nebel sammelte im selben Zeitraum ebenso viele Rote Karten.
Unter Henriksens Nachfolger Urs Fischer verlor der 23-Jährige obendrein seinen Stammplatz, ehe ihn die Verletzung von Nadiem Amiri zurück eine Rückkehr in die Startelf ermöglichte. Beim 1:1 gegen Bayer Leverkusen zahlte Nebel das Vertrauen des Schweizers sofort mit einem Assist zurück.
- Getty Images Sport
Nebel betont: "Komplette Fokus" auf Mainz 05
Dennoch ist Nebel noch weit von seiner Leichtigkeit entfernt, die ihm Anfang September sogar einen Platz im Kader von Julian Nagelsmann für die WM-Qualifikation verschafft hatte. Der Mainzer sei "einer der auffälligsten Offensivspieler der vergangenen Spielzeit" gewesen, begründete Nagelsmann seine Entscheidung damals und lobte: "Er ist auch ein guter Spieler für unsere Trainingseinheiten, weil er eine gewisse Unbekümmertheit mitbringt."
Nun deutet vieles auf einen Tapetenwechsel hin. Neben Frankfurt haben dem Vernehmen nach auch andere Bundesligisten ein Auge auf Nebel geworfen, der zudem unlängst seinen Berater gewechselt hatte - häufig ein Indiz für einen Wechsel. Jene Maßnahme "könnt ihr interpretieren, wie ihr wollt", sagte er nach dem 2:2 gegen den VfB Stuttgart am Samstag und ergänzte: "Das war meine Entscheidung und da will ich eigentlich nicht mehr zu sagen. Mainz 05 und ich haben ein super Verhältnis. Die wissen schon ganz genau, wie es aussieht."
Nebel betonte außerdem, dass der "komplette Fokus" auf den Aufgaben mit Mainz liegen würde und verwies auf seinen Vertrag bis 2027. "Deshalb gibt es da nicht mehr zu sagen. Ich musste auch wieder in die Spur finden. Das war für mich das Wichtigste. Ich komme hier aus der Jugend und habe dem Verein viel zu verdanken. Ich möchte nicht, dass wir absteigen. Mein kompletter Fokus ist darauf, ein erfolgreiches Saisonende zu haben."
Paul Nebel: Seine Leistungsdaten 2025/26
- Spiele: 31
- Tore: 1
- Assists: 2
- Einsatzminuten: 2.058