Noch im September stand er im DFB-Kader: Wird ein abgestürzter Bundesliga-Star für Eintracht Frankfurt zum Schnäppchen?

Dennoch ist Nebel noch weit von seiner Leichtigkeit entfernt, die ihm Anfang September sogar einen Platz im Kader von Julian Nagelsmann für die WM-Qualifikation verschafft hatte. Der Mainzer sei "einer der auffälligsten Offensivspieler der vergangenen Spielzeit" gewesen, begründete Nagelsmann seine Entscheidung damals und lobte: "Er ist auch ein guter Spieler für unsere Trainingseinheiten, weil er eine gewisse Unbekümmertheit mitbringt."

Nun deutet vieles auf einen Tapetenwechsel hin. Neben Frankfurt haben dem Vernehmen nach auch andere Bundesligisten ein Auge auf Nebel geworfen, der zudem unlängst seinen Berater gewechselt hatte - häufig ein Indiz für einen Wechsel. Jene Maßnahme "könnt ihr interpretieren, wie ihr wollt", sagte er nach dem 2:2 gegen den VfB Stuttgart am Samstag und ergänzte: "Das war meine Entscheidung und da will ich eigentlich nicht mehr zu sagen. Mainz 05 und ich haben ein super Verhältnis. Die wissen schon ganz genau, wie es aussieht."

Nebel betonte außerdem, dass der "komplette Fokus" auf den Aufgaben mit Mainz liegen würde und verwies auf seinen Vertrag bis 2027. "Deshalb gibt es da nicht mehr zu sagen. Ich musste auch wieder in die Spur finden. Das war für mich das Wichtigste. Ich komme hier aus der Jugend und habe dem Verein viel zu verdanken. Ich möchte nicht, dass wir absteigen. Mein kompletter Fokus ist darauf, ein erfolgreiches Saisonende zu haben."