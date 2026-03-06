Neue Verletzungssorgen um Manuel Neuer? Bayern-Keeper zur Pause ausgewechselt

Detaillierte Informationen über eine mögliche erneute Verletzung gab es zunächst nicht. Den Kommentatoren von Sky wurde jedoch über das Mikrofon mitgeteilt, dass "es nicht so schlimm" sei.

Neuer hatte gegen die Fohlen gerade erst sein Comeback gefeiert, nachdem er die Ligaspiele gegen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund wegen eines Faserrisses in der linken Wade verpasst hatte. Es ist daher gut möglich, dass die Auswechslung gegen Gladbach mit demselben Problem zusammenhing.