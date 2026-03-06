Manuel Neuer ist im Bundesliga-Freitagsspiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach beim Stand von 2:0 für die Münchner bereits zur Halbzeit ausgewechselt und durch Jonas Urbig ersetzt worden. Offenbar handelte es sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahme.
Neue Verletzungssorgen um Manuel Neuer? Bayern-Keeper zur Pause ausgewechselt
Detaillierte Informationen über eine mögliche erneute Verletzung gab es zunächst nicht. Den Kommentatoren von Sky wurde jedoch über das Mikrofon mitgeteilt, dass "es nicht so schlimm" sei.
Neuer hatte gegen die Fohlen gerade erst sein Comeback gefeiert, nachdem er die Ligaspiele gegen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund wegen eines Faserrisses in der linken Wade verpasst hatte. Es ist daher gut möglich, dass die Auswechslung gegen Gladbach mit demselben Problem zusammenhing.
Verlängerung oder nicht? Manuel Neuer vor wegweisenden Wochen
Neuer befindet sich aktuell in seinem letzten Vertragsjahr beim FC Bayern. Es gilt jedoch als gut möglich, dass der Kontrakt des 39-Jährigen noch einmal um ein weiteres Jahr verlängert wird. Eine Entscheidung darüber soll bald fallen.
In der laufenden Saison stand der Kapitän bislang 29-mal für den Rekordmeister zwischen den Pfosten und musste wettbewerbsübergreifend lediglich 27 Gegentore hinnehmen. Der FC Bayern steuert derweil mit großen Schritten auf die Meisterschaft in der Bundesliga zu. Vor dem Spiel gegen Gladbach betrug der Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund bereits elf Punkte.
Manuel Neuer: Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 29
- Gegentore: 27
- Spiele ohne Gegentor: 10