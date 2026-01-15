Charlie CresswellGetty
Tim Ursinus

Millionenschweres Angebot abgegeben: Kriselnder Bundesligist könnte dem BVB offenbar ein Transferziel wegschnappen

Ein kriselnder Bundesligist will offenbar eine große Summe in die Hand nehmen, um dem BVB ein Transferziel wegzuschnappen.

Der BVB könnte bei seinem angeblichen Transferziel Charlie Cresswell offenbar leer ausgehen. Ein Konkurrent aus der Bundesliga soll bereits ein Angebot abgegeben haben.

Wie The Athletic berichtet, will der VfL Wolfburg bei dem Innenverteidiger vom FC Toulouse Nägel mit Köpfen machen und treibt demnach eine sofortige Verpflichtung im Winter an. 

  • VfL Wolfsburg muss bei Cresswell wohl nochmal nachlegen

    Dem Bericht zufolge haben die Wölfe eine Offerte in Höhe von 18 Millionen Euro für Cresswell eingereicht. Für die Höhe des Betrags würde Toulouse den Leistungsträger nach Informationen von The Athletic aber eher nicht freigeben. 

    Borussia Dortmund wird hingegen schon länger Interesse an dem Engländer nachgesagt. Im Sommer sei eine Offerte des BVB für Cresswell abgelehnt worden, hieß es damals. Laut Sky ist er nun erneut in den Fokus der Verantwortlichen um Sportdirektor Sebastian Kehl und Geschäftsführer Lars Ricken gerückt. 

  • Cresswellgetty

    BVB würde Cresswell angeblich erst im Sommer verpflichten

    Allerdings wäre eine Verpflichtung des U21-Europameisters, dessen Vertrag noch bis 2028 datiert ist, wohl erst für nach der laufenden Saison ein Thema. Wolfsburg plant dem Vernehmen nach eine Verpflichtung in diesem Transferfenster. 

    Es ist zu erwarten, dass die finanziell gut aufgestellten Niedersachsen nochmal nachlegen, um ihre wackelige Defensive mit dem 23-Jährigen zu verstärken. In 17 Partien kassierte der VfL 37 Gegentore - und stellt damit nach dem 1. FC Heidenheim (38) die zweitschlechteste Abwehr der Bundesliga. 

    Cresswell avancierte nach seinem Wechsel im Sommer 2024 für 4,5 Millionen Euro von Leeds United nach Toulouse sofort zum Stammspieler - jenen Status hatte er auch bei Englands Triumph bei der U21-EM inne. 

  • Charlie Cresswell: Leistungsdaten beim FC Toulouse

    • Pflichtspiele: 52
    • Tore: 7
    • Vorlagen: 4
