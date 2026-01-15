Millionenschweres Angebot abgegeben: Kriselnder Bundesligist könnte dem BVB offenbar ein Transferziel wegschnappen

Allerdings wäre eine Verpflichtung des U21-Europameisters, dessen Vertrag noch bis 2028 datiert ist, wohl erst für nach der laufenden Saison ein Thema. Wolfsburg plant dem Vernehmen nach eine Verpflichtung in diesem Transferfenster.

Es ist zu erwarten, dass die finanziell gut aufgestellten Niedersachsen nochmal nachlegen, um ihre wackelige Defensive mit dem 23-Jährigen zu verstärken. In 17 Partien kassierte der VfL 37 Gegentore - und stellt damit nach dem 1. FC Heidenheim (38) die zweitschlechteste Abwehr der Bundesliga.

Cresswell avancierte nach seinem Wechsel im Sommer 2024 für 4,5 Millionen Euro von Leeds United nach Toulouse sofort zum Stammspieler - jenen Status hatte er auch bei Englands Triumph bei der U21-EM inne.