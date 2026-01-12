Kommt es auf einmal doch ganz anders? BVB hat Transfercoup im Winter wohl noch nicht abgeschrieben

Der BVB verfolge die Situation des norwegischen Nationalspielers demnach weiterhin genau und sei über alle Details voll informiert. Neben dem BVB gebe es weitere Interessenten.

Dies widerspricht jedoch zumindest in Teilen einem jüngsten Bericht der Sport Bild, der behauptet hatte, Dortmund habe aus finanziellen Gründen von einem Winter-Transfer Abstand genommen.

Laut dieser Darstellung hätten die Schwarzgelben insgesamt 70 Millionen Euro für den Spieler aufbringen müssen, einschließlich der Ablöse in Höhe von 30 Millionen Euro durch eine Kaufoption im Anschluss an die Leihe, Bobbs Gehalt und Berater-Honoraren.