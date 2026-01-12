Bei Oscar Bobb von Manchester City könnte sich möglicherweise eine spektakuläre Wende anbahnen, denn laut Sky ist das Interesse von Borussia Dortmund am Rechtsaußen nach wie vor nicht abgeflaut.
Kommt es auf einmal doch ganz anders? BVB hat Transfercoup im Winter wohl noch nicht abgeschrieben
Der BVB verfolge die Situation des norwegischen Nationalspielers demnach weiterhin genau und sei über alle Details voll informiert. Neben dem BVB gebe es weitere Interessenten.
Dies widerspricht jedoch zumindest in Teilen einem jüngsten Bericht der Sport Bild, der behauptet hatte, Dortmund habe aus finanziellen Gründen von einem Winter-Transfer Abstand genommen.
Laut dieser Darstellung hätten die Schwarzgelben insgesamt 70 Millionen Euro für den Spieler aufbringen müssen, einschließlich der Ablöse in Höhe von 30 Millionen Euro durch eine Kaufoption im Anschluss an die Leihe, Bobbs Gehalt und Berater-Honoraren.
- Getty Images
BVB hat Oscar Bobb wohl doch noch nicht abgeschrieben
Bereits zuvor war von einem möglichen Interesse der Dortmunder an Bobb berichtet worden. Sport1 hatte sogar gemeldet, dass man kurz davor sei, eine Leihe perfekt zu machen.
Bobb gab in der Saison 2023/24 sein Profidebüt für die Skyblues unter Pep Guardiola und gehört seitdem zum Kader. Die Spielzeit darauf verpasste er jedoch fast vollständig aufgrund eines Schienbeinbruchs, den er im August 2024 im Training erlitt.
In der laufenden Saison kam er bislang auf 15 Pflichtspieleinsätze, in denen ihm ein Tor gelang. Seit Mitte Dezember pausiert er wegen einer Muskelverletzung.