Köln vs. Lugano im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel des FC heute?

Zu gerne hätten sich die Mannschaft von Lukas Kwasniok mit einem Erfolg in die Winterpause verabschiedet, doch der Negativtrend setzte sich fort. In den vergangenen sechs Ligaspielen holte der 1. FC Köln lediglich zwei Punkte, kassierte dabei zwölf Gegentore und erzielte selbst nur sechs. Zuletzt setzte es ein 0:1 gegen Union Berlin und eine 0:2-Niederlage bei Bayer Leverkusen. In der aktuellen Tabelle liegt das Team somit auf dem 11. Platz.

Anders präsentiert sich der FC Lugano. Die Schweizer belegen aktuell den dritten Tabellenplatz: Drei Siege in Folge stehen zu Buche. Die jüngste Niederlage kassierte Lugano beim 1:3 gegen den Tabellenzweiten FC St. Gallen, zuvor hatte man jedoch Spitzenreiter FC Thun mit 1:0 bezwungen.