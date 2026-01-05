1. FC Köln v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport
Köln vs. Lugano im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel des FC heute?

Heute steht für den 1. FC Köln ein Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten Lugano an. GOAL verrät Euch, wo Ihr die Partie live verfolgen könnt.

Der 1. FC Köln befindet sich aktuell im Trainingslager in Spanien. Dort wird die Mannschaft von Lukas Kwasniok am heutigen Montag, 5. Januar, ein Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten FC Lugano absolvieren. Um 15.30 Uhr geht es los.

Wer das Spiel live überträgt, verrät Euch GOAL.

    Das Testspiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Lugano wird nicht im TV übertragen – weder bei Sky noch bei einem anderen Sender. Stattdessen könnt Ihr die Partie kostenlos im Livestream auf dem offiziellen YouTube-Kanal des FC Lugano verfolgen. Ein Blick auf den YouTube-Account des 1. FC Köln könnte sich ebenfalls lohnen: Im vergangenen Jahr wurde das Duell im Trainingslager dort live gezeigt, für dieses Spiel gibt es von Kölner Seite bislang jedoch keine Bestätigung.

    Zu gerne hätten sich die Mannschaft von Lukas Kwasniok mit einem Erfolg in die Winterpause verabschiedet, doch der Negativtrend setzte sich fort. In den vergangenen sechs Ligaspielen holte der 1. FC Köln lediglich zwei Punkte, kassierte dabei zwölf Gegentore und erzielte selbst nur sechs. Zuletzt setzte es ein 0:1 gegen Union Berlin und eine 0:2-Niederlage bei Bayer Leverkusen. In der aktuellen Tabelle liegt das Team somit auf dem 11. Platz.

    Anders präsentiert sich der FC Lugano. Die Schweizer belegen aktuell den dritten Tabellenplatz: Drei Siege in Folge stehen zu Buche. Die jüngste Niederlage kassierte Lugano beim 1:3 gegen den Tabellenzweiten FC St. Gallen, zuvor hatte man jedoch Spitzenreiter FC Thun mit 1:0 bezwungen.

    • Begegnung: Köln vs. Lugano, Testspiel
    • Datum: 5. Januar 2026
    • Uhrzeit: 15.30 Uhr
    • Ort: Estadio Camilo Cano, Spanien
    • Übertragung: YouTube

    Pl.TeamSp.sUNToreDiff.Punkte
    1Bayern München (M)15132055:114441
    2Borussia Dortmund1595126:121432
    3Bayer 04 Leverkusen1592433:201329
    4RB Leipzig1592430:191129
    5TSG Hoffenheim1583429:20927
    6VfB Stuttgart (P)1582525:22326
    7Eintracht Frankfurt1574430:30025
    81. FC Union Berlin1563620:23-321
    9SC Freiburg1555525:26-120
    10Werder Bremen1545618:28-1017
    111. FC Köln (N)1544722:24-216
    12Bor. Mönchengladbach1544718:24-616
    13Hamburger SV (N)1544716:25-916
    14VfL Wolfsburg1543823:28-515
    15FC Augsburg1542917:28-1114
    16FC St. Pauli1533913:26-1312
    171. FC Heidenheim15321013:34-2111
    181. FSV Mainz 051515913:26-138
