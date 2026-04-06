Wenige Monate vor Saisonende beginnen die Vereine, ihre Transferstrategien zu planen. Es gibt erste Kontakte zu den ins Visier genommenen Spielern, mit dem Ziel, anderen Vereinen zuvorzukommen und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Juventus hält in diesem Zusammenhang Ausschau nach günstigen Transfermöglichkeiten. Laut Sky Sport haben die Bianconeri eine Anfrage bezüglich Darwin Núñez gestellt, der in seiner ersten Saison in Saudi-Arabien bei Al Hilal nicht ganz überzeugen konnte und im Sommer nach Europa zurückkehren könnte. Juve hat beim arabischen Verein eine erste Anfrage gestellt, um dann zu entscheiden, ob man die Gespräche vertiefen oder sich anderen Zielen zuwenden soll. Bereits im Sommer hatten die Bianconeri an den uruguayischen Stürmer gedacht, der auch eine Option für Napoli war, bevor man sich für Lucca entschied.
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Juventus, Interesse an Darwin Nunez von Al-Hilal
KONTAKT AUCH FÜR BERNARDO SILVA
Zu den meistbeachteten Spielern zählt Bernardo Silva. Der Vertrag des Portugiesen bei Manchester City läuft aus, und der Verein hat ihm bereits mitgeteilt, dass eine Verlängerung in den Zukunftsplänen des Vereins nicht vorgesehen ist. Am Ende der Saison werden sich also die Wege trennen, und die Bianconeri beginnen bereits, sich umzusehen, um herauszufinden, ob und wann sie einen Vorstoß wagen sollen. Neben den Bianconeri gibt es derzeit auch einige Vereine aus der Saudi Pro League und der MLS, die bereit sind, Bernardo Silva ein Gehalt anzubieten, das sogar über dem liegt, was er in England verdient (etwa 10 Millionen Euro netto, eine für das Budget von Juve bedeutende Summe).
WEITERE ZIELE
Auf einem Markt, auf dem sich wichtige Schnäppchen zum Nulltarif finden lassen, hat Juve auch den argentinischen Innenverteidiger Marcos Senesi von Bournemouth auf die Liste gesetzt, mit dem bereits erste Kontakte geknüpft wurden, sowie den Österreicher Xaver Schlager von Leipzig, für den man sich bereits im Januar interessiert hatte, als die geforderte Ablösesumme noch bei 10 Millionen Euro lag. Im Mittelfeld ist Franck Kessié der Name, den man sich rot markieren sollte. Sein Vertrag bei Al-Ahli läuft aus und er ist die erste echte Alternative zu Sandro Tonali von Newcastle. Unter den Spielern, die am Ende der Saison ablösefrei zu haben sind, wurden den Bianconeri auch Celik von der Roma und Lewandowski von Barcelona in Verbindung gebracht.