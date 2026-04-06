Juventus, Interesse an Darwin Nunez von Al-Hilal

Wenige Monate vor Saisonende beginnen die Vereine, ihre Transferstrategien zu planen. Es gibt erste Kontakte zu den ins Visier genommenen Spielern, mit dem Ziel, anderen Vereinen zuvorzukommen und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Juventus hält in diesem Zusammenhang Ausschau nach günstigen Transfermöglichkeiten. Laut Sky Sport haben die Bianconeri eine Anfrage bezüglich Darwin Núñez gestellt, der in seiner ersten Saison in Saudi-Arabien bei Al Hilal nicht ganz überzeugen konnte und im Sommer nach Europa zurückkehren könnte. Juve hat beim arabischen Verein eine erste Anfrage gestellt, um dann zu entscheiden, ob man die Gespräche vertiefen oder sich anderen Zielen zuwenden soll. Bereits im Sommer hatten die Bianconeri an den uruguayischen Stürmer gedacht, der auch eine Option für Napoli war, bevor man sich für Lucca entschied.