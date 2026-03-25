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Tim Ursinus

"Ja, stimmt": Boss des VfB Stuttgart bestätigt dritteuersten Transfer in der Vereinsgeschichte

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B. El Khannouss
S. Ouaissa

Noch während der laufenden Saison hat der VfB Stuttgart den drittteuersten Transfer der Vereinsgeschichte offiziell gemacht.

Der VfB Stuttgart hat die erste Verpflichtung für die neue Saison verkündet. Gleichzeitig gibt es Gerüchte über einen neuen Offensivspieler.  

  • El Khannouss kostet den VfB Stuttgart mindestens 18 Mio. Euro

    Was sich schon zuletzt angedeutet hatte, ist nun offiziell: Der zuvor ausgeliehene Bilal El Khannouss bleibt den Schwaben durch das Infkraftreten einer Kaufpflicht erhalten. Das bestätigte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth im Interview mit der Sport Bild

    "Ja, stimmt. Das kann ich bestätigen. Die Bedingungen sind mittlerweile alle erfüllt", sagte der 46-Jährige und betonte: "Wir freuen uns, dass wir Bilal fest an den VfB gebunden haben." 

    Dem Vernehmen nach fließen 18 Millionen Euro plus mögliche Boni für El Khannouss von Stuttgart an Leicester City, der bereits im Vorfeld einen Anschlussvertrag vorliegen hatte. Somit unterschreibt der Nationalspieler Marokkos ein Arbeitspapier bis 2030, das keine Ausstiegsklausel beinhaltet. Das Gehalt soll sich inklusive Bonuszahlungen auf bis zu drei Millionen Euro belaufen. 

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  • Fabian WohlgemuthGetty Images

    El Khannouss überzeugte bisher beim VfB Stuttgart

    El Khannouss steigt damit zum dritteuersten Transfer in der VfB-Geschichte auf und verdrängt damit Badredine Bouanani vom Treppchen, der wie der 21-Jährige kurz vor Schließung des Sommerfensters an den Neckar gewechselt war. Kolportierte 15 Millionen Euro nahmen die Stuttgarter in die Hand, um den Algerier von OGC Nizza loszueisen.

    Anders als El Khannouss blieb Bouanani bislang aber weit hinter den Erwartungen zurück. In der Bundesliga wartet er sogar noch auf seine ersten Scorerpunkt. El Khannouss kommt hingegen in wettbewerbsübergreifend 33 Einsätzen auf acht Tore und drei Assists und spielt damit schon jetzt die beste Saison seiner Karriere. Beim Premier-League-Absteiger aus Leicester war er noch auf acht Torbeteiligungen gekommen, ebenso im Jahr zuvor beim KRC Genk.

    Derweil gibt es Gerüchte, dass der VfB seine Offensive zur neuen Spielzeit nochmal verstärkt. Wie mehrere niederländische Medien berichten, besteht Interesse an einem Transfer von Sami Ouaissa. Der 21-Jährige erzielte für Eredivisie-Klub NEC Nijmegen 31 Begegnungen acht Treffer und bereitete vier weitere vor. Als Ablösesumme werden demnach acht bis zehn Millionen Euro aufgerufen, auch der VfL Wolfsburg soll interessiert sein. Bei einem Abstieg dürften die kriselnden Wölfe aber wohl schlechte Karten haben. 

  • VfB Stuttgart: Die teuersten Transfers im Überblick

    SpielerSaisonAbgebender VereinAblösesumme
    Deniz Undav2024/25Brighton & Hove Albion26,7 Mio. Euro
    Ermedin Demirovic2024/25FC Augsburg23 Mio. Euro
    Bilal El Khannouss2026/27Leicester City18 Mio. Euro
    Badredine Bouanani2025/26OGC Nizza15 Mio. Euro
    Tiago Tomas2025/26VfL Wolfsburg13 Mio. Euro
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