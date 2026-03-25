"Ja, stimmt": Boss des VfB Stuttgart bestätigt dritteuersten Transfer in der Vereinsgeschichte

Was sich schon zuletzt angedeutet hatte, ist nun offiziell: Der zuvor ausgeliehene Bilal El Khannouss bleibt den Schwaben durch das Infkraftreten einer Kaufpflicht erhalten. Das bestätigte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth im Interview mit der Sport Bild.

"Ja, stimmt. Das kann ich bestätigen. Die Bedingungen sind mittlerweile alle erfüllt", sagte der 46-Jährige und betonte: "Wir freuen uns, dass wir Bilal fest an den VfB gebunden haben."

Dem Vernehmen nach fließen 18 Millionen Euro plus mögliche Boni für El Khannouss von Stuttgart an Leicester City, der bereits im Vorfeld einen Anschlussvertrag vorliegen hatte. Somit unterschreibt der Nationalspieler Marokkos ein Arbeitspapier bis 2030, das keine Ausstiegsklausel beinhaltet. Das Gehalt soll sich inklusive Bonuszahlungen auf bis zu drei Millionen Euro belaufen.