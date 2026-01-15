Im Sommer soll er noch einem Wechsel zum Erzrivalen zugestimmt haben: Transferhammer um Hakan Calhanoglu?

Koc berichtete von einem persönlichen Treffen mit Calhanoglu, aber auch von Zweifeln. Denn schon damals war auch Gala an dem einstigen Bundesligaspieler (HSV, Bayer Leverkusen) dran. Zumal die Löwen als Calhanoglus Herzenklub gelten. Aufgrund anderweitigen hohen Transferausgaben, unter anderem für Leroy Sane und Victor Osimhen, wurde daraus allerdings nicht.

Fener ging bekanntlich ebenfalls leer aus. "Ich habe ohnehin nicht daran geglaubt, dass es klappen würde", sagte Koc. Kurios: Im Sommer zuvor hatte Calhanoglus Berater Gordon Stipic-Wipfler noch klargestellt, dass sein Schützling keine Gespräche mit möglichen Interessenten geführt hätte. "Es gab keine Gespräche mit den Vereinen, die bei Hakan erwähnt wurden. Wir haben keine Gespräche mit Fenerbahce geführt. Das ist haltlos. Ich kann sagen, dass wir uns auch nicht mit Galatasaray getroffen haben", betonte er.

Nun stellt sich erneut die Frage, ob Inter den Mittelfeldstrategen ziehen lässt. Calhanoglu, der derzeit an einer Wadenverletzung laboriert, verpasste bisher lediglich vier Ligaspiele. In den restlichen 16 stand er von Beginn an auf dem Platz. Dazu kommen sechs Einsätze in der Champions League. Die Ausbeute insgesamt: acht Tore und vier Assists.