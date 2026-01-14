Im gleichen Alter wie sein Vater! Sohn von Zlatan Ibrahimovic wechselt zu einem großen europäischen Klub

Sohn Maximilian, dessen jüngerer Bruder Vincent auch 2022 zu Milan wechselte, erarbeitete sich in der laufenden Saison einen Stammplatz im B-Team der Italiener und zeigte zuletzt starke Leistungen. In 16 Viertliga-Einsätzen für Milan Futuro kam der Angreifer, der vornehmlich auf den beiden Flügelpositionen spielt, zu fünf Toren und vier Assists. Zur Belohnung stand er kurz vor Weihnachten im Supercoppa-Halbfinale gegen Napoli (0:2) im Kader der ersten Mannschaft, kam jedoch nicht zum Einsatz.

Schon im Sommer 2024 hatte er bei Milan einen Profivertrag unterschrieben. Nun will Ibrahimovic jedoch bei Ajax den nächsten Entwicklungsschritt machen. "Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung von Maximilian. Er ist ein talentierter Stürmer mit einem guten Gespür für die Positionierung im und um den Strafraum und er hat viel Zielstrebigkeit im Abschluss", freute sich Marijn Beuker, Fußballdirektor bei den Amsterdamern, über die prominente Verpflichtung. "Er ist geschickt im Dribbling und hat vor allem eine großartige Siegermentalität und einen hervorragenden Trainingscharakter."

Ibrahimovic ist zunächst primär für das B-Team Jong Ajax eingeplant, das in der zweiten niederländischen Liga spielt. Über Einsätze dort soll er sich langfristig für die Profis empfehlen und schon ab sofort zwischen den beiden Mannschaften pendeln.