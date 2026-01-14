Maximilian Ibrahimovic, Sohn von Stürmerlegende Zlatan Ibrahimovic, spielt ab sofort für Ajax Amsterdam. Der niederländische Spitzenklub gab die Verpflichtung des 19-Jährigen am Mittwoch offiziell bekannt.
Im gleichen Alter wie sein Vater! Sohn von Zlatan Ibrahimovic wechselt zu einem großen europäischen Klub
Ajax kann Maximilian Ibrahimovic im Sommer fest verpflichten
Ibrahimovic wird zunächst bis Saisonende von der AC Mailand, wo er zuletzt für die zweite Mannschaft in der vierten italienischen Liga spielte, ausgeliehen. Im Sommer kann Ajax den Offensivspieler dann per Kaufoption, die bei 3,5 Millionen Euro Ablöse liegen soll, fest verpflichten.
Ibrahimovic war 2022 von Hammarby IF aus Schweden in Milans Nachwuchs gewechselt. Papa Zlatan war seinerzeit noch als Spieler für den italienischen Topklub aktiv, beendete ein Jahr später seine Karriere. 163-mal (93 Tore) war er für die Rossoneri aufgelaufen, für die er seit Dezember 2023 als Berater tätig ist.
Maximilian Ibrahimovic soll sich zunächst bei Jong Ajax empfehlen
Sohn Maximilian, dessen jüngerer Bruder Vincent auch 2022 zu Milan wechselte, erarbeitete sich in der laufenden Saison einen Stammplatz im B-Team der Italiener und zeigte zuletzt starke Leistungen. In 16 Viertliga-Einsätzen für Milan Futuro kam der Angreifer, der vornehmlich auf den beiden Flügelpositionen spielt, zu fünf Toren und vier Assists. Zur Belohnung stand er kurz vor Weihnachten im Supercoppa-Halbfinale gegen Napoli (0:2) im Kader der ersten Mannschaft, kam jedoch nicht zum Einsatz.
Schon im Sommer 2024 hatte er bei Milan einen Profivertrag unterschrieben. Nun will Ibrahimovic jedoch bei Ajax den nächsten Entwicklungsschritt machen. "Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung von Maximilian. Er ist ein talentierter Stürmer mit einem guten Gespür für die Positionierung im und um den Strafraum und er hat viel Zielstrebigkeit im Abschluss", freute sich Marijn Beuker, Fußballdirektor bei den Amsterdamern, über die prominente Verpflichtung. "Er ist geschickt im Dribbling und hat vor allem eine großartige Siegermentalität und einen hervorragenden Trainingscharakter."
Ibrahimovic ist zunächst primär für das B-Team Jong Ajax eingeplant, das in der zweiten niederländischen Liga spielt. Über Einsätze dort soll er sich langfristig für die Profis empfehlen und schon ab sofort zwischen den beiden Mannschaften pendeln.
Auch Zlatan Ibrahimovic kam mit 19 zu Ajax
Maximilians berühmter Vater war einst im gleichen Alter ebenfalls mit 19 zu Ajax gewechselt. Für Zlatan war es seinerzeit der Schritt von Malmö FF, wo er sich in Schweden bereits einen Namen gemacht hatte, auf die große Fußballbühne.
Auf Anhieb startete Ibrahimovic bei Ajax nicht durch, musste sich zunächst durch eine schwierige erste Saison kämpfen. In der zweiten Spielzeit gelang dann der endgültige Durchbruch und der Mittelstürmer wurde nach und nach zum internationalen Topstar, verließ die Niederlande 2004 dann für 16 Millionen Euro Ablöse in Richtung Italien zu Juventus Turin.
Zlatan Ibrahimovic: Seine Zahlen bei Ajax
- Kam 2001 für 7,8 Millionen Euro Ablöse von Malmö FF
- Spiele für Ajax: 110
- Tore: 48
- Titel: 2x Niederländischer Meister (2002, 2004), Niederländischer Pokalsieger 2002
- Wechselte 2004 für 16 Millionen Euro Ablöse zu Juventus Turin