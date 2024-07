Der Sohn von Zlatan Ibrahimovic ist nun auch Profi. Er hat seinen ersten großen Vertrag bei einem Top-Klub unterschrieben.

Maximilian Ibrahimovic, der Sohn von Zlatan Ibrahimovic, hat bei der AC Milan seinen ersten Profi-Vertrag unterschrieben. Das verkündeten die Rossoneri am Donnerstag.

Ibrahimovic junior wird zunächst in Milans zweiter Mannschaft, Milan Futuro genannt, in der drittklassigen Serie C zum Einsatz kommen.