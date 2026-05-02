"Ich liebe diesen Spieler": Marcus Rashford wird beim FC Bayern ins Gespräch gebracht

Der deutsche Rekordmeister sollte sich "zu 100 Prozent" um Rashford bemühen, betonte Hamann bei BetKing. "Ich liebe diesen Spieler und finde ihn brillant." Zudem sei die Flexibilität des englischen Nationalspielers, in der Offensive quasi alle Positionen bekleiden zu können, ein großer Pluspunkt.

"Als Bayern München hätte ich ihn (Rashford, d. Red.) Anthony Gordon deutlich vorgezogen", führte Hamann, der in den 1990er Jahren 143 Pflichtspiele für den FCB absolvierte, aus. Newcastle-Stürmer Gordon gilt als einer der Top-Kandidaten bei den Bayern, die im Sommer einen neuen Flügelspieler verpflichten wollen. Für den 25-Jährigen, der sowohl Luis Diaz auf dem linken Flügel entlasten als auch der neue Backup für Mittelstürmer Harry Kane werden könnte, müsste man jedoch wohl um die 80 Millionen Euro Ablöse berappen.