Der frühere FCB-Profi Dietmar Hamann würde anstelle der Verantwortlichen des FC Bayern München eher Marcus Rashford (FC Barcelona) als Anthony Gordon (Newcastle United) für die Offensive verpflichten.
"Ich liebe diesen Spieler": Marcus Rashford wird beim FC Bayern ins Gespräch gebracht
Der deutsche Rekordmeister sollte sich "zu 100 Prozent" um Rashford bemühen, betonte Hamann bei BetKing. "Ich liebe diesen Spieler und finde ihn brillant." Zudem sei die Flexibilität des englischen Nationalspielers, in der Offensive quasi alle Positionen bekleiden zu können, ein großer Pluspunkt.
"Als Bayern München hätte ich ihn (Rashford, d. Red.) Anthony Gordon deutlich vorgezogen", führte Hamann, der in den 1990er Jahren 143 Pflichtspiele für den FCB absolvierte, aus. Newcastle-Stürmer Gordon gilt als einer der Top-Kandidaten bei den Bayern, die im Sommer einen neuen Flügelspieler verpflichten wollen. Für den 25-Jährigen, der sowohl Luis Diaz auf dem linken Flügel entlasten als auch der neue Backup für Mittelstürmer Harry Kane werden könnte, müsste man jedoch wohl um die 80 Millionen Euro Ablöse berappen.
- AFP
Marcus Rashford ist von Manchester United an den FC Barcelona ausgeliehen
Rashford käme ebenfalls für beide Rollen infrage und wäre deutlich günstiger. Der 28-Jährige ist noch bis Saisonende von Manchester United an Barca verliehen, dem Vernehmen nach könnte der spanische Meister Rashford für lediglich 30 Millionen Euro Ablöse fest verpflichten. Ob das klamme Barcelona die Kaufoption zieht, scheint allerdings weiterhin offen zu sein. Und ob Rashford bei United, wo er noch bis 2028 unter Vertrag steht, möglicherweise doch noch eine Zukunft haben könnte, ist ebenfalls ungewiss.
Bei Barca hat Rashford seiner Karriere jedenfalls neuen Schwung verliehen. Trainer Hansi Flick bot ihn zuletzt zwar immer seltener von Beginn an auf, Rashfords Zahlen lassen sich mit 13 Toren und 13 Assists in bisher 45 Einsätzen für die Katalanen aber sehen.
Die Rekordtransfers des FC Bayern
Spieler Position Verpflichtet von Jahr Ablöse Harry Kane Angriff Tottenham Hotspur 2023 95 Millionen Euro Lucas Hernandez Abwehr Atletico Madrid 2019 80 Millionen Euro Luis Diaz Angriff FC Liverpool 2025 70 Millionen Euro Matthijs de Ligt Abwehr Juventus 2022 67 Millionen Euro Michael Olise Angriff Crystal Palace 2024 53 Millionen Euro