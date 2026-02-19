Manchester United ärgert sich offenbar sehr darüber, die dem FC Barcelona zugesicherte Kaufoption für Offensivspieler Marcus Rashford nicht deutlich höher angesetzt zu haben.
Er sollte eigentlich fast das Doppelte kosten! Wohl bevorstehender Transfer des FC Barcelona sorgt für großen Ärger
Manchester United hätte gerne deutlich mehr Ablöse für Marcus Rashford
Wie der Mirror berichtet, halten es Uniteds Verantwortliche mittlerweile für einen großen Fehler, lediglich 30 Millionen Euro für einen festen Rashford-Transfer zu Barca im Sommer zu verlangen. Demnach ärgert man sich bei dem englischen Topklub sehr, da man aufgrund von Rashfords positiver Entwicklung in Barcelona wohl der Meinung ist, dass man eigentlich knapp 60 Millionen Euro und damit fast die doppelte Summe hätte verlangen können.
Rashford hatte in Manchester bereits im Verlauf der vergangenen Saison keine Zukunft mehr, wurde daher im Februar 2025 an Aston Villa verliehen. Knapp ein halbes Jahr später erfüllte sich dann sein Traum von einem Wechsel nach Barcelona, die Katalanen liehen den 28-Jährigen bis Saisonende aus. Da sich Rashford unter Trainer Hansi Flick eine wichtige Rolle bei Barca erarbeitet hat, peilt der spanische Meister nun die feste Verpflichtung im Sommer an.
Wie Radio Marca berichtet, hofft Barcelona dabei darauf, den Preis noch etwas drücken zu können. In den Verhandlungen mit United, das ja ohnehin gerne deutlich mehr Geld für Rashford hätte einnehmen können, dürften die Erfolgsaussichten dabei aber ziemlich gering sein, sodass das finanziell gebeutelte Barca am Ende voraussichtlich die vereinbarte Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro auf den Tisch legen muss.
Carrick hätte Rashford wohl doch gerne wieder bei United - doch Barca muss sich keine Sorgen machen
Rashford hat für Barcelona bisher 34 Pflichtspiele absolviert, in denen ihm zehn Tore und 13 Assists gelangen. Auch dank seiner erfreulichen Entwicklung in Spanien ist er mittlerweile wieder fester Bestandteil der englischen Nationalmannschaft und wird aller Voraussicht nach von Nationaltrainer Thomas Tuchel für die anstehende WM nominiert.
Bei United steht Rashford derweil noch bis 2028 unter Vertrag und Interimstrainer Michael Carrick soll dafür werben, Rashford doch wieder eine Zukunft im Old Trafford zu gewähren, sollte er längerfristig bei United an der Seitenlinie stehen. Carrick stand einst noch als Spieler 48-mal gemeinsam mit dem jungen Rashford für United auf dem Platz und hält offensichtlich viel von dem Offensivmann.
Rashford würde aber dennoch wohl nur ungerne nach Manchester zurückkehren und träumt stattdessen von einer langfristigen Zukunft in Barcelona.
Marcus Rashfords bisherige Zeit beim FC Barcelona in Zahlen
- Einsätze: 34
- Tore: 10
- Assists: 13