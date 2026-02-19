Er sollte eigentlich fast das Doppelte kosten! Wohl bevorstehender Transfer des FC Barcelona sorgt für großen Ärger

Wie der Mirror berichtet, halten es Uniteds Verantwortliche mittlerweile für einen großen Fehler, lediglich 30 Millionen Euro für einen festen Rashford-Transfer zu Barca im Sommer zu verlangen. Demnach ärgert man sich bei dem englischen Topklub sehr, da man aufgrund von Rashfords positiver Entwicklung in Barcelona wohl der Meinung ist, dass man eigentlich knapp 60 Millionen Euro und damit fast die doppelte Summe hätte verlangen können.

Rashford hatte in Manchester bereits im Verlauf der vergangenen Saison keine Zukunft mehr, wurde daher im Februar 2025 an Aston Villa verliehen. Knapp ein halbes Jahr später erfüllte sich dann sein Traum von einem Wechsel nach Barcelona, die Katalanen liehen den 28-Jährigen bis Saisonende aus. Da sich Rashford unter Trainer Hansi Flick eine wichtige Rolle bei Barca erarbeitet hat, peilt der spanische Meister nun die feste Verpflichtung im Sommer an.

Wie Radio Marca berichtet, hofft Barcelona dabei darauf, den Preis noch etwas drücken zu können. In den Verhandlungen mit United, das ja ohnehin gerne deutlich mehr Geld für Rashford hätte einnehmen können, dürften die Erfolgsaussichten dabei aber ziemlich gering sein, sodass das finanziell gebeutelte Barca am Ende voraussichtlich die vereinbarte Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro auf den Tisch legen muss.