"Ich bin Obst- und Gemüse-Verkäufer, du anscheinend Pokerspieler": Boss des 1. FC Köln enthüllt skurrile Transferabsage wegen Said El Mala

Der 19-Jährige wurde in der Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok schnell zu einer festen Größe. In Bundesliga und DFB-Pokal sammelte er bereits 15 Einsätze, wobei ihm sechs Tore und drei Assists gelangen. Jüngst schaffte er es sogar in den DFB-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann, zu seinem Debüt im Dress der deutschen Nationalmannschaft reichte es allerdings noch nicht.

Dennoch wurden eine Vielzahl an europäischen Topklubs auf den Offensivkünstler aufmerksam. Unter anderem wird dem FC Bayern München großes Interesse nachgesagt, sogar einen ersten Kontakt zum Management des Spielers soll es bereits gegeben haben.

Darüber hinaus haben dem Vernehmen nach noch Borussia Dortmund, Manchester City, Paris Saint-Germain und der FC Barcelona ein Auge auf El Mala geworfen haben. "Ich finde gar nicht die Zeit, das alles zu realisieren. Es ist viel passiert. In der Winterpause finde ich hoffentlich mal die Zeit, das alles sacken zu lassen", erklärte er. "Ich wurde so erzogen, dass ich mir nichts darauf einbilde. Es ist schön - anders als vorher. Man wird mehr erkannt. Aber ich bleibe normal wie immer."

Im Falle eines Wechselwunsches befindet sich Köln in einer äußerst komfortablen Situation. Bei den Geißböcken besitzt El Mala einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht.