Said El Mala hat bereits in der 3. Liga bei Viktoria Köln derart für Aufsehen gesorgt, dass er bei europäischen Vereinen im Fokus stand. Ein Klub aus England versuchte jedoch schon früh, den Shootingstar der laufenden Bundesligasaison zu verpflichten - offenbar mit allen Mitteln.
"Ich bin Obst- und Gemüse-Verkäufer, du anscheinend Pokerspieler": Boss des 1. FC Köln enthüllt skurrile Transferabsage wegen Said El Mala
Dabei handelte es sich um den Erstligisten Brighton & Hove Albion, wie Kölns Aufsichtsratsvorsitzender Lionel Souque, zugleich Chef des FC-Sponsors "Rewe", nun enthüllte. "Obwohl er noch kein Profi-Spiel über der 3. Liga gemacht hatte, hat ein englischer Klub schon alles gemacht, damit er kommt", sagte der Franzose im OMR Podcast. "Durch einen Freund im Karneval hatte der Inhaber des Klubs meine Handynummer, hat mich angerufen und probiert, ob er durch mich eine Chance hat."
Zuvor war Brighton nämlich bereits bei Kölns Sportdirektor Thomas Kessler abgeblitzt. Tony Bloom, der Besitzer der Seagulls, habe es daher über Souquet noch einmal versucht.
- (C)Getty Images
Brighton wollte El Mala unbedingt verpflichten
"Ich habe ihm gesagt: Freut mich, dass wir reden, aber ich bin Obst- und Gemüse-Verkäufer, du bist anscheinend Pokerspieler - die Verhandlung zwischen uns wird nichts. Er fand das nicht so lustig", erklärte Souquet weiter.
Gerüchten zufolge soll Brighton den Rheinländern 15 Millionen Euro plus 20 Prozent der Ablöse bei einem Weiterverkauf für El Mala angeboten haben, der bei der Viktoria letztlich in 45 Pflichtspielen 14 Tore schoss und sechs Vorlagen lieferte.
Bloom habe im Gespräch mit Souquet noch die Offerte erhöht, doch es blieb aussichtslos. "Thomas Kessler entscheidet, ich nicht - und ich gehe stark davon aus, dass der Klub erst mal auf solch einen tollen jungen Spieler setzen wird. Es gibt keine Chance", sagte der 54-Jährige und führte aus: "Ich halte sehr, sehr viel von Said El Mala. Ich würde alles machen, damit er länger bleibt. Er kann später immer noch weggehen, wenn er will. Erstmal fühlt er sich sehr wohl in Köln."
Said El Mala hat sich in Köln zum Fan-Liebling entwickelt
Angeblich plant Brighton einen neuen Vorstoß im kommenden Winter-Transferfenster. El Mala hat sich erst zuletzt zu den Transferspekulationen um seine Person geäußert und klargestellt, sich davon nicht beeinflussen lassen zu wollen.
Die Frage, ob er plane, über den Winter hinaus das Trikot des Effzeh zu tragen, beantwortete der 19-Jährige mit einem schlichten "Ja" und fügte hinzu: "Es ist, glaube ich, normal, dass mehrere Klubs kommen, wenn man als junger Spieler ein paar Scorer in der Bundesliga hat. Ich nehme das wahr. Aber es macht mir nichts. Es ist eine schöne Erkenntnis und Anerkennung für die Leistung. Aber ich konzentriere mich voll und ganz auf den FC."
El Mala hat sich beim Kölner Anhang längst zum Publikumsliebling gemausert und mittlerweile sogar eine eigene Hymne in der Domstadt: "Das ist ein extrem geiles Gefühl, das hatte ich noch nie. Als ich das das erste Mal gehört habe, da habe ich schon Gänsehaut bekommen. Ich hoffe, ich kann den Fans weiter Freude bereiten", erklärte er.
- Getty
Bayern hat offenbar großes Interesse an El Mala
Der 19-Jährige wurde in der Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok schnell zu einer festen Größe. In Bundesliga und DFB-Pokal sammelte er bereits 15 Einsätze, wobei ihm sechs Tore und drei Assists gelangen. Jüngst schaffte er es sogar in den DFB-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann, zu seinem Debüt im Dress der deutschen Nationalmannschaft reichte es allerdings noch nicht.
Dennoch wurden eine Vielzahl an europäischen Topklubs auf den Offensivkünstler aufmerksam. Unter anderem wird dem FC Bayern München großes Interesse nachgesagt, sogar einen ersten Kontakt zum Management des Spielers soll es bereits gegeben haben.
Darüber hinaus haben dem Vernehmen nach noch Borussia Dortmund, Manchester City, Paris Saint-Germain und der FC Barcelona ein Auge auf El Mala geworfen haben. "Ich finde gar nicht die Zeit, das alles zu realisieren. Es ist viel passiert. In der Winterpause finde ich hoffentlich mal die Zeit, das alles sacken zu lassen", erklärte er. "Ich wurde so erzogen, dass ich mir nichts darauf einbilde. Es ist schön - anders als vorher. Man wird mehr erkannt. Aber ich bleibe normal wie immer."
Im Falle eines Wechselwunsches befindet sich Köln in einer äußerst komfortablen Situation. Bei den Geißböcken besitzt El Mala einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht.
Said El Mala: Seine Leistungsdaten 2025/26
- Spiele: 15
- Einsatzminuten: 663
- Tore: 6
- Assists: 3
- Vertrag bei Köln bis: 2030