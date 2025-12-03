Said El Mala vom 1. FC Köln hat sich zu den Transferspekulationen um seine Person geäußert und klargestellt, sich davon nicht beeinflussen lassen zu wollen.
Said El Mala verkündet Transferentscheidung - Klub aus der Premier League will angeblich nachlegen
El Mala wird in Köln zum Publikumsliebling
Die Frage, ob er plane, über den Winter hinaus das Trikot des Effzeh zu tragen, beantwortete der 19-Jährige gegenüber Journalisten mit einem schlichten "Ja" und fügte hinzu: "Es ist, glaube ich, normal, dass mehrere Klubs kommen, wenn man als junger Spieler ein paar Scorer in der Bundesliga hat. Ich nehme das wahr. Aber es macht mir nichts. Es ist eine schöne Erkenntnis und Anerkennung für die Leistung. Aber ich konzentriere mich voll und ganz auf den FC."
El Mala gehört zu den Shootingstars der laufenden Saison, hat sich beim Kölner Anhang längst zum Publikumsliebling gemausert und mittlerweile sogar eine eigene Hymne in der Domstadt: "Das ist ein extrem geiles Gefühl, das hatte ich noch nie. Als ich das das erste Mal gehört habe, da habe ich schon Gänsehaut bekommen. Ich hoffe, ich kann den Fans weiter Freude bereiten", erklärte er.
Der 19-Jährige schloss sich den Kölnern im Sommer nach einer einjährigen Leihe bei Stadtrivale Viktoria fest an und wurde in der Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok schnell zu einer festen Größe. In Bundesliga und DFB-Pokal sammelte er bereits 14 Einsätze, wobei ihm fünf Tore und drei Assists gelangen.
Jüngst schaffte er es sogar in den DFB-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann, zu seinem Debüt im Dress der deutschen Nationalmannschaft reichte es allerdings noch nicht.
Bayern hat offenbar großes Interesse an El Mala
Dennoch wurden eine Vielzahl an europäischen Topklubs auf den Offensivkünstler aufmerksam. Unter anderem wird dem FC Bayern München großes Interesse nachgesagt, sogar einen ersten Kontakt zum Management des Spielers soll es bereits gegeben haben. Auch PL-Klub Brighton & Hove Albion will sich mit dem Transfer-Veto im Winter noch nicht abfinden und bereitet laut dem Kölner Stadt Anzeiger ein neues Angebot für den 19-Jährigen vor.
Darüber hinaus haben dem Vernehmen nach noch Borussia Dortmund, Manchester City, Paris Saint-Germain und der FC Barcelona ein Auge auf El Mala geworfen haben. "Ich finde gar nicht die Zeit, das alles zu realisieren. Es ist viel passiert. In der Winterpause finde ich hoffentlich mal die Zeit, das alles sacken zu lassen", erklärte er. "Ich wurde so erzogen, dass ich mir nichts darauf einbilde. Es ist schön – anders als vorher. Man wird mehr erkannt. Aber ich bleibe normal wie immer."
Im Falle eines Wechselwunsches befindet sich Köln in einer äußerst komfortablen Situation. Bei den Geißböcken besitzt El Mala einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht.
Said El Mala: Seine Leistungsdaten 25/26
- Spiele: 14
- Einsatzminuten: 581
- Tore: 5
- Assists: 3
- Vertrag bei Köln bis: 2030