Die Frage, ob er plane, über den Winter hinaus das Trikot des Effzeh zu tragen, beantwortete der 19-Jährige gegenüber Journalisten mit einem schlichten "Ja" und fügte hinzu: "Es ist, glaube ich, normal, dass mehrere Klubs kommen, wenn man als junger Spieler ein paar Scorer in der Bundesliga hat. Ich nehme das wahr. Aber es macht mir nichts. Es ist eine schöne Erkenntnis und Anerkennung für die Leistung. Aber ich konzentriere mich voll und ganz auf den FC."

El Mala gehört zu den Shootingstars der laufenden Saison, hat sich beim Kölner Anhang längst zum Publikumsliebling gemausert und mittlerweile sogar eine eigene Hymne in der Domstadt: "Das ist ein extrem geiles Gefühl, das hatte ich noch nie. Als ich das das erste Mal gehört habe, da habe ich schon Gänsehaut bekommen. Ich hoffe, ich kann den Fans weiter Freude bereiten", erklärte er.

Der 19-Jährige schloss sich den Kölnern im Sommer nach einer einjährigen Leihe bei Stadtrivale Viktoria fest an und wurde in der Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok schnell zu einer festen Größe. In Bundesliga und DFB-Pokal sammelte er bereits 14 Einsätze, wobei ihm fünf Tore und drei Assists gelangen.

Jüngst schaffte er es sogar in den DFB-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann, zu seinem Debüt im Dress der deutschen Nationalmannschaft reichte es allerdings noch nicht.