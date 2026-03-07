"Hat sich das erarbeitet und erkämpft": Max Eberl vergleicht Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern München mit Thomas Müller

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl ist überzeugt davon, dass Aleksandar Pavlovic in die großen Fußstapfen von Vereinslegende Thomas Müller, der den Rekordmeister im vergangenen Sommer in Richtung Vancouver verließ, treten kann: "Ja, Aleks hat sich das erarbeitet und erkämpft. Er war im Jugendbereich nie unumstritten, er galt nie als das Top-Talent. Er hat sich die Chance bei Thomas Tuchel damals hart erarbeitet und sich reingebissen. Er ist auf einem guten Weg, er ist 21, aber was er macht, wie er marschiert, wie er lernt von Größen wie Leon (Goretzka, Anm. d. Red.). Er hat das Zeug dazu, Müller 2.0 zu werden", sagte Eberl am Freitag im Vorfeld des Bundesligaspiels der Bayern gegen Borussia Mönchengladbach.
Pavlovic war 2011 in die Jugend des FC Bayern gewechselt, sein Durchbruch gelang 2023. Seitdem hat er sich im zentralen Mittelfeld der Münchner neben Joshua Kimmich etabliert und ist auch in der deutschen Nationalmannschaft zu einem Schlüsselspieler geworden.
Nagelsmann traut Pavlovic Stammplatz bei der WM zu
Bundestrainer Julian Nagelsmann bescheinigte ihm erst kürzlich im kicker-Interview gute Chancen auf einen Stammplatz bei der bevorstehenden WM 2026: "Pavlo ist super-konstant, spielt fast immer das gleiche Niveau." Er spiele immer "den gleichen Stiefel. Das klingt negativ, ist aber sehr positiv gemeint. Denn für einen Trainer ist es nicht schlecht, wenn du auf eine gewisse Verlässlichkeit zurückgreifen kannst."
In der laufenden Saison kommt Pavlovic auf 33 Pflichtspiele für die Bayern, in denen ihm drei Treffer und eine Vorlage gelangen.
Aleksandar Pavlovic: Statistiken in der Saison 2025/2026
- Spiele: 32
- Einsatzminuten: 2.254
- Tore: 3
- Vorlagen: 1
- Gelbe Karten: 4
- Rote Karten: -