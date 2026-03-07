"Hat sich das erarbeitet und erkämpft": Max Eberl vergleicht Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern München mit Thomas Müller

Bundestrainer Julian Nagelsmann bescheinigte ihm erst kürzlich im kicker-Interview gute Chancen auf einen Stammplatz bei der bevorstehenden WM 2026: "Pavlo ist super-konstant, spielt fast immer das gleiche Niveau." Er spiele immer "den gleichen Stiefel. Das klingt negativ, ist aber sehr positiv gemeint. Denn für einen Trainer ist es nicht schlecht, wenn du auf eine gewisse Verlässlichkeit zurückgreifen kannst."

In der laufenden Saison kommt Pavlovic auf 33 Pflichtspiele für die Bayern, in denen ihm drei Treffer und eine Vorlage gelangen.