Hat Selina Cerci einen Freund? GOAL versorgt Euch mit allen Infos zum Beziehungsstatus der DFB Teamspielerin der TSG Hoffenheim.

Selina Cerci gehört zu den auffälligsten Spielerinnen im deutschen Frauenfußball und krönte sich jüngst zur Torschützenkönigin. Auf dem Platz überzeugt sie mit Tempo, Zielstrebigkeit und Abschlussstärke – zuvor etwa in Köln, inzwischen im Trikot der TSG Hoffenheim. Dazu kommt eine klare Haltung: konzentriert, bodenständig, offen.

Seit ihrem Wechsel nach Hoffenheim hat sie sportlich nochmal spürbar zugelegt – kein Zufall, dass sie auch im EM Kader steht.

Und wie das so ist, wenn jemand sportlich auffällt, taucht schnell auch die Frage auf: Was ist eigentlich privat? Gibt es jemanden an ihrer Seite? Wer sich mit Cercis öffentlichem Profil beschäftigt, merkt schnell: Ihr Fokus liegt ganz klar auf dem Fußball. Und doch – ein einzelner TikTok Post hat für Gesprächsstoff gesorgt.

GOAL erklärt Euch, was zu Selinas Beziehungsstatus bekannt ist – und warum manche Antworten besser unausgesprochen bleiben.