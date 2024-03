Gibt es einen LIVE STREAM für Besiktas vs. Galatasaray heute? Das Derby live schauen

Heute findet das Spiel Besiktas vs. Galatasaray statt. Doch gibt es einen LIVE STREAM für das Derby in der Süper Lig?

In der Süper Lig 2023/24 finden die Partien des 28. Spieltags statt. Hierbei steht am Sonntag das Istanbuler Derby Besiktas vs. Galatasaray auf dem Programm. Die Begegnung geht im Tüpraş Stadyumu über die Bühne. Die Schwarzen Adler und die Gelb-Roten halten bei 46 und 72 Punkten.

Besiktas setzte sich am Sonntag bei Istanbulspor mit 2:0 durch. Damit gelang der Mannschaft von Fernando Santos der dritte Sieg binnen vier Süper-Lig-Auftritten. Die Schwarzen Adler ließen ausschließlich mit einer Nullnummer gegen Kayserispor Punkte liegen. Dieses Unentschieden war zwischen zwei 2:0-Heimerfolgen gegen Trabzonspor und Konyaspor zustande gekommen.

Galatasaray ist seit 15 Meisterschaftsspielen ungeschlagen, wobei die Gelb-Roten 13 dieser Partien gewannen. Die zweite Ausnahme war am 11. Januar mit einem 1:1 bei Sivasspor zustande gekommen. Danach fädelte das Team von Okan Buruk acht Siege am Stück ein. Im Februar hatte sich Galatasaray zunächst bei Samsunspor sowie gegen Istanbul Basaksehir mit 2:0 durchgesetzt. Danach gab es ein 3:0 bei Ankaragücü und am Montag ein 2:1 gegen Antalyaspor. Im ersten Saisonduell am 21. Oktober unterlag Besiktas bei Galatasaray mit 1:2.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Spiels Besiktas vs. Galatasaray in der Süper Lig.