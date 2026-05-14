Wenn im Fußball Interesse aus Saudi-Arabien aufkommt, geht es meistens um einen Spieler oder einen Trainer. Doch offenbar geraten inzwischen auch Funktionäre verstärkt in den Fokus, wie aus einem Bericht der saudischen Sportzeitung Arriyadiyah, die zu den größten Medien des Landes zählt, hervorgeht.
Gespräche sollen bereits stattgefunden haben: FC Bayerns Max Eberl vor spektakulärem Wechsel?
Demnach soll Al-Ittihad Kontakt zu Max Eberl vom FC Bayern München aufgenommen und bereits Gespräche mit dem Sportvorstand des deutschen Rekordmeisters geführt haben. Der saudische Meister der vergangenen Saison möchte den 52-Jährigen als Leiter seines sportlichen Projekts verpflichten, heißt es.
Die Gespräche seien jedoch ins Stocken geraten. Als Grund dafür werden unterschiedliche Vorstellungen hinsichtlich der sportlichen Vision und der zukünftigen Strategie des Vereins genannt. Neben Eberl soll Al-Ittihad daher auch weitere Kandidaten für den Posten prüfen. Konkrete Namen wurden dabei nicht genannt.
Eberls Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2027. Zwar hatte der Sportvorstand zuletzt selbst erklärt, sich eine langfristige Zukunft in München durchaus vorstellen zu können, dennoch scheint seine Situation beim Rekordmeister nicht endgültig geklärt zu sein. Laut Informationen des kicker will sich der Bayern-Aufsichtsrat Ende Mai in einer Sitzung mit der Zukunft der aktuellen Führungsetage beschäftigen - darunter auch mit Eberl. "Ich habe immer gesagt, ich will hier meinen Job machen. Man soll meinen Job bewerten. Wenn sie meinen Job gut finden, dann bin ich auch bereit, hier bei Bayern länger zu bleiben", erklärte Eberl zuletzt bei DAZN.
- AFP
Angeblich angespanntes Verhältnis zwischen Max Eberl und Christoph Freund
Sein Amt beim FC Bayern hatte Eberl im März 2024 angetreten. Nachdem er aufgrund einer aus Sicht vieler Beobachter unausgewogenen Kaderplanung zunächst in der Kritik stand, konnte er mit mehreren gelungenen Transfers zuletzt wieder Pluspunkte sammeln. Verpflichtungen wie jene von Michael Olise oder Luis Diaz werden in München mehr als positiv bewertet.
Dennoch reißen die Diskussionen um seine Person nicht ab. Zuletzt machten Berichte über ein angespanntes Verhältnis zu Sportdirektor Christoph Freund die Runde. Laut kicker sollen sich die Differenzen zwischen beiden zuletzt sogar gehäuft haben. Die Hoffnung, Eberl und Freund könnten ein ähnlich starkes Führungsduo bilden wie einst Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, habe sich bislang nicht erfüllt. Stattdessen sprach das Magazin sogar von einer "Zwangsehe".
Auch intern soll es laut Sport1 Kritik an Eberls Vorgehensweise in Vertragsverhandlungen geben. Demnach werde ihm vereinsintern vorgeworfen, sich zu schnell von Beratern beeinflussen zu lassen und in Gesprächen zu nachgiebig aufzutreten. Statt die nötige Härte zu zeigen, gehe Eberl "zu sehr auf Schmusekurs". Dies habe nach Ansicht einiger Verantwortlicher zu unnötig teuren Vertragsabschlüssen geführt und dem Ruf des Vereins geschadet.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.