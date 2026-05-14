Gespräche sollen bereits stattgefunden haben: FC Bayerns Max Eberl vor spektakulärem Wechsel?

Demnach soll Al-Ittihad Kontakt zu Max Eberl vom FC Bayern München aufgenommen und bereits Gespräche mit dem Sportvorstand des deutschen Rekordmeisters geführt haben. Der saudische Meister der vergangenen Saison möchte den 52-Jährigen als Leiter seines sportlichen Projekts verpflichten, heißt es.

Die Gespräche seien jedoch ins Stocken geraten. Als Grund dafür werden unterschiedliche Vorstellungen hinsichtlich der sportlichen Vision und der zukünftigen Strategie des Vereins genannt. Neben Eberl soll Al-Ittihad daher auch weitere Kandidaten für den Posten prüfen. Konkrete Namen wurden dabei nicht genannt.

Eberls Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2027. Zwar hatte der Sportvorstand zuletzt selbst erklärt, sich eine langfristige Zukunft in München durchaus vorstellen zu können, dennoch scheint seine Situation beim Rekordmeister nicht endgültig geklärt zu sein. Laut Informationen des kicker will sich der Bayern-Aufsichtsrat Ende Mai in einer Sitzung mit der Zukunft der aktuellen Führungsetage beschäftigen - darunter auch mit Eberl. "Ich habe immer gesagt, ich will hier meinen Job machen. Man soll meinen Job bewerten. Wenn sie meinen Job gut finden, dann bin ich auch bereit, hier bei Bayern länger zu bleiben", erklärte Eberl zuletzt bei DAZN.