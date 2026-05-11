Wie Sport1berichtet werfe man Eberl intern durchaus vor, sich in Vertragsverhandlungen "zu früh von Beratern umstimmen" zu lassen. Der Sportvorstand gehe "zu sehr auf Schmusekurs", anstatt "eine gewisse Härte an den Tag zu legen". Intern, so heißt es in dem Bericht, gebe es die Meinung, dass dies zu "unnötig teuren Vertragsabschlüssen" geführt und sogar "dem Ruf des Vereins geschadet" habe.
Brisante Vorwürfe enthüllt: Max Eberl muss angeblich um Zukunft beim FC Bayern bangen
Max Eberls schwerer Stand beim FC Bayern: Kostspielige Verlängerungen und "ziemlich empfindlich"
Eberl hatte es seit seinem Amtsantritt zwar geschafft, Leistungsträger wie Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Dayot Upamecano und Jamal Musiala langfristig an den Verein zu binden. Dies ging jedoch einher mit saftigen Gehaltserhöhungen für die Spieler. Besonders bei Davies wird dies mit Blick auf seine immer dicker werdende Krankenakte ein Politikum.
Der Kanadier hatte sich kurz nach seiner Vertragsverlängerung einen Kreuzbandriss zugezogen und kommt seitdem nicht mehr richtig in Form. Aktuell laboriert er abermals an einer Muskelverletzung, der dritten seit seinem Comeback im Februar. "Das ist natürlich sehr bitter, vor allem für ihn und natürlich für uns auch", konstatierte Sportdirektor Christoph Freund zuletzt: "Er ist nie so richtig in einen Rhythmus gekommen. Es tut natürlich weh und es ist für ihn natürlich auch mental derzeit eine schwierige Phase."
Schon vor den kostspieligen Vertragsverlängerungen der Leistungsträger hatte Eberl nicht immer einen leichten Stand beim deutschen Rekordmeister. So gab unter anderem Ehrenpräsident Uli Hoeneß im Herbst des vergangenen Jahres offen preis, dass es intern mit Eberl durchaus Reibereien gebe, dieser aber in Diskussionen "ziemlich empfindlich" sei.
Auch der Leihbefehl des Klub-Patron und mächtigen Aufsichtsratsmitglieds zum Ende des vergangenen Transfersommer wurde vielfach in der Öffentlichkeit diskutiert. Während Eberl eigentlich damit rechnete, durch den für die Klubführung angeblich überraschenden Verkauf von Kingsley Coman noch einmal eine große Verpflichtung tätigen zu dürfen, plädierte Hoeneß in aller Öffentlichkeit, dass nur noch Spieler auf Leihbasis kommen sollten. Eberl arrangierte sich und holte letztlich Nicolas Jackson vom FC Chelsea für die Rekord-Leihgebühr in Höhe von 16,5 Millionen Euro.
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Eberl für Verpflichtungen von Kompany und Olise verantwortlich
Trotz gewisser interner Unstimmigkeiten betonte Hoeneß aber erst kürzlich, welch großen Anteil auch Eberl an der so erfolgreichen Saison des FC Bayern habe. So sei es Eberl gewesen, der sich nach zahlreichen Absagen auf der Trainersuche intern für die Verpflichtung von Vincent Kompany stark gemacht und diese letztlich auch zu verantworten habe.
Gleiches gilt laut Hoeneß auch für die Verpflichtung von Michael Olise. Der Flügelspieler kam im Juli 2024 für 53 Millionen Euro von Crystal Palace und entwickelte sich im Eiltempo zu einem der besten Offensivspieler Europas. In 105 Spielen für die Münchner erzielte er schon 42 Tore und bereitete 53 Treffer vor.
"Michael Olise ist eine Verpflichtung, das muss man ganz klar sagen, die auf Max zurückgeht. Er hat diese Entscheidung im Grunde auf eigene Verantwortung getroffen, weil wir den Spieler zuvor nicht kannten. Wir haben gesagt, wir können dazu eigentlich nichts sagen. Aber wenn du so überzeugt bist – und Christoph Freund war ja auch eingebunden, ebenso der jeweilige Trainer, wobei Vincent damals meines Wissens noch nicht da war – dann muss man das akzeptieren", erzählte Hoeneß vor erst kürzlich bei DAZN.
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FC Bayern: "Zwangsehe" zwischen Eberl und Freund?
Am Montag tagt der Aufsichtsrat um den vorsitzenden Klub-Präsidenten Herbert Hainer, Hoeneß und Ex-Sportvorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in der Allianz Arena. Dessen Aufgabe ist unter anderem, die Arbeit des Vorstandes zu begutachten. Nicht nur Eberl, sondern auch CEO Jan-Christian Dreesen stehen dabei im Fokus.
Bei beiden laufen die Verträge 2027 aus, genauso wie bei Sportdirektor Christoph Freund. Anders als bei Eberl gilt eine Verlängerung zumindest bei Dreesen laut Sport1 als "Formsache". Eberl solle indes die Chance bekommen, "sich im anstehenden Transfersommer zu beweisen". Nach kicker-Informationen wolle der Aufsichtsrat aber noch im Mai bei einer Sitzung über die Zukunft des 52-Jährigen beraten. Die AZ berichtet indes, dass auch Freunds Zukunft "nach wie vor offen" sei. Der kicker hatte jüngst behauptet, dass das Verhältnis von Freund und Eberl nicht ideal sein soll. Das Fachmagazin schrieb von einer Art "Zwangsehe".
Eberl selbst gab sich zuletzt mit Blick auf sein 2027 auflaufendes Arbeitspapier entspannt. "Wir haben glaube ich, sehr, sehr gute Dinge auf den Weg gebracht. Ich fühle mich sehr, sehr wohl", sagte er am Rande des Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain bei DAZN. "Ich habe immer gesagt, ich will hier meinen Job machen. Man soll meinen Job bewerten. Wenn sie meinen Job gut finden, dann bin ich auch bereit, hier bei Bayern länger zu bleiben", ergänzte Eberl.
Er habe seit seiner Ankunft viel Herzblut in den Klub investiert, auch wenn es in einem Verein wie dem FC Bayern manchmal nicht leicht sei: "Es war nicht ganz so einfach, weil natürlich ein paar Charakterköpfe aufeinandergetroffen sind. Aber ich glaube, nur das hilft auch bei so einem großen Verein wie Bayern München, dass man sich reibt, dass man miteinander diskutiert."
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.