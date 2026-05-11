Brisante Vorwürfe enthüllt: Max Eberl muss angeblich um Zukunft beim FC Bayern bangen

Eberl hatte es seit seinem Amtsantritt zwar geschafft, Leistungsträger wie Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Dayot Upamecano und Jamal Musiala langfristig an den Verein zu binden. Dies ging jedoch einher mit saftigen Gehaltserhöhungen für die Spieler. Besonders bei Davies wird dies mit Blick auf seine immer dicker werdende Krankenakte ein Politikum.

Der Kanadier hatte sich kurz nach seiner Vertragsverlängerung einen Kreuzbandriss zugezogen und kommt seitdem nicht mehr richtig in Form. Aktuell laboriert er abermals an einer Muskelverletzung, der dritten seit seinem Comeback im Februar. "Das ist natürlich sehr bitter, vor allem für ihn und natürlich für uns auch", konstatierte Sportdirektor Christoph Freund zuletzt: "Er ist nie so richtig in einen Rhythmus gekommen. Es tut natürlich weh und es ist für ihn natürlich auch mental derzeit eine schwierige Phase."

Schon vor den kostspieligen Vertragsverlängerungen der Leistungsträger hatte Eberl nicht immer einen leichten Stand beim deutschen Rekordmeister. So gab unter anderem Ehrenpräsident Uli Hoeneß im Herbst des vergangenen Jahres offen preis, dass es intern mit Eberl durchaus Reibereien gebe, dieser aber in Diskussionen "ziemlich empfindlich" sei.

Auch der Leihbefehl des Klub-Patron und mächtigen Aufsichtsratsmitglieds zum Ende des vergangenen Transfersommer wurde vielfach in der Öffentlichkeit diskutiert. Während Eberl eigentlich damit rechnete, durch den für die Klubführung angeblich überraschenden Verkauf von Kingsley Coman noch einmal eine große Verpflichtung tätigen zu dürfen, plädierte Hoeneß in aller Öffentlichkeit, dass nur noch Spieler auf Leihbasis kommen sollten. Eberl arrangierte sich und holte letztlich Nicolas Jackson vom FC Chelsea für die Rekord-Leihgebühr in Höhe von 16,5 Millionen Euro.