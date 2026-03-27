Nach Informationen der Gazzetta dello Sport möchten die Mailänder Barcelona mit einer extrem hohen Ablöseforderung in Höhe von 70 bis 80 Millionen Euro abschrecken. Da Barca nach wie vor in ernstzunehmenden finanziellen Schwierigkeiten steckt, erhofft sich Inter davon, im Poker um den Abwehrspieler letztlich die Oberhand zu behalten.
70 bis 80 Millionen Euro stehen im Raum: Scheitert der Wunschtransfer des FC Barcelona an extremen Ablöseforderungen?
Sollten die Katalanen dennoch einen Vorstoß wagen und versuchen, den 26-Jährigen unter Vertrag zu nehmen, wollen die Nerazzurri zumindest eine entsprechende Summe als Kompensation abkassieren. Schließlich ist Bastoni noch bis Ende Juni 2028 an Inter gebunden.
Bei Barca gilt der italienische Nationalspieler als favorisierter Kandidat, um die personell dünn besetzte und in der laufenden Spielzeit teilweise fahrig performende zentrale Verteidigung zu verstärken. Vor allem Barcelonas Sportdirektor Deco soll ein großer Fan Bastonis sein und war deshalb Berichten zufolge schon mehrmals in Mailand, um sich persönlich ein Bild von der Lage zu machen und das Fundament für einen Transfer im Sommer zu legen.
Bei den Katalanen stehen mit Pau Cubarsi, Eric Garcia, Ronald Araujo sowie dem derzeit verletzten und ohnehin kaum eingesetzten Andreas Christensen lediglich vier Innenverteidiger im Kader. Vor der Saison gab man Routinier und Stammspieler Inigo Martinez nach Saudi-Arabien ab, ohne diesen zu ersetzen.
- Getty Images Sport
Flick fordert bei Barcelona Verstärkungen für die Defensive
Ende des vergangenen Jahres erklärte Trainer Hansi Flick dementsprechend mehr oder weniger deutlich, dass er sich Verstärkungen auf dieser Position wünsche. Allerdings bekam er im von Al-Hilal ausgeliehenen Joao Cancelo einzig einen Neuzugang für die defensiven Außenbahnen.
Es ist auch nicht das erste Mal, dass der Bastoni mit den Blaugrana in Verbindung gebracht wird, lose Gerüchte tauchten bereits im vergangenen Dezember auf. Der 26-Jährige befeuerte sie, indem er bei Instagram Posts likte, laut denen er nach Barcelona wechseln solle. Wenig später betonte er, bei Inter glücklich zu sein.
In Mailand gehört Bastoni unter Coach Cristian Chivu zu den unumstrittenen Stammspielern. Wettbewerbsübergreifend wurde er bereits 35-mal eingesetzt, wobei ihm zwei Tore und sechs Vorlagen gelangen.
Alessandro Bastonis Zeit bei Inter in Zahlen:
Einsätze
293
Tore
8
Assists
30
Gelbe Karten
51
Platzverweise
2
Titel
7
Häufig gestellte Fragen
Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.
Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.
Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.
Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.
Der FC Barcelona hat insgesamt 108 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.
Der FC Barcelona hat 28 Mal die spanische La Liga gewinnen können.
Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.
Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.
Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.
Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.
Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.