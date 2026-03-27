70 bis 80 Millionen Euro stehen im Raum: Scheitert der Wunschtransfer des FC Barcelona an extremen Ablöseforderungen?

Sollten die Katalanen dennoch einen Vorstoß wagen und versuchen, den 26-Jährigen unter Vertrag zu nehmen, wollen die Nerazzurri zumindest eine entsprechende Summe als Kompensation abkassieren. Schließlich ist Bastoni noch bis Ende Juni 2028 an Inter gebunden.

Bei Barca gilt der italienische Nationalspieler als favorisierter Kandidat, um die personell dünn besetzte und in der laufenden Spielzeit teilweise fahrig performende zentrale Verteidigung zu verstärken. Vor allem Barcelonas Sportdirektor Deco soll ein großer Fan Bastonis sein und war deshalb Berichten zufolge schon mehrmals in Mailand, um sich persönlich ein Bild von der Lage zu machen und das Fundament für einen Transfer im Sommer zu legen.

Bei den Katalanen stehen mit Pau Cubarsi, Eric Garcia, Ronald Araujo sowie dem derzeit verletzten und ohnehin kaum eingesetzten Andreas Christensen lediglich vier Innenverteidiger im Kader. Vor der Saison gab man Routinier und Stammspieler Inigo Martinez nach Saudi-Arabien ab, ohne diesen zu ersetzen.