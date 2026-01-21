Transferhammer beim FC Barcelona? Ein Europameister will angeblich zu Hansi Flick wechseln

Allerdings wäre eine Bastoni-Verpflichtung auch ziemlich kostspielig. Sein Vertrag bei Inter läuft noch bis 2028 und die Verantwortlichen der Nerazurri haben grundsätzlich nicht vor, ihren Starverteidiger abzugeben. Als mögliche Ablöse wird eine Summe zwischen 65 und 70 Millionen Euro genannt. Viel Geld für das in den vergangenen Jahren arg klamme Barca. Einen solch teuren Transfer tätigte der Klub seit 2019 nicht, damals kam Antoine Griezmann gar für 120 Millionen Euro Ablöse von Atletico Madrid.

Dazu halten sich Gerüchte, dass auch englische Spitzenvereine sich für Bastoni interessieren. Lange war es Manchester City, das in dem Zuge genannt wurde, aktuell ist es der FC Liverpool. Dort könnte der Linksfuß mittelfristig Kapitän und Abwehrchef Virgil van Dijk (34) ersetzen.

Bastoni wechselte im Teenageralter 2017 von Atalanta zu Inter. Er verbrachte zunächst zwei Spielzeiten auf Leihbasis in Bergamo und Parma, ehe er seit 2019 fester Bestandteil des Mailänder Profikaders ist. Für Italiens Nationalmannschaft absolvierte er bislang 41 Länderspiele und war Teil der Squadra Azzurra, die bei der EM 2021 den Titel gewann.