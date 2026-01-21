Der italienische Nationalspieler Alessandro Bastoni von Champions-League-Finalist Inter Mailand soll einen Wechsel zum FC Barcelona anstreben. Das berichtet die As.
Transferhammer beim FC Barcelona? Ein Europameister will angeblich zu Hansi Flick wechseln
Demnach wisse Barcelonas Sportdirektor Deco, dass Bastoni gerne im Sommer nach Katalonien käme - vorausgesetzt, der LaLiga-Meister sei in der Lage, einen Deal für seine Verpflichtung zu schultern.
Es ist nicht das erste Mal, dass Bastoni mit den Blaugrana in Verbindung gebracht. Lose Gerüchte tauchten im vergangenen Dezember auf. Der 26-Jährige befeuerte sie, indem er bei Instagram Posts likte, laut denen er nach Barcelona wechselt. Wenig später aber betonte er, bei Inter glücklich zu sein.
- AFP
Hansi Flick wünscht sich eine Verstärkung für die Innenverteidigung
Barcelona gab vor dieser Saison kurzfristig Routinier Inigo Martinez nach Saudi-Arabien ab, ohne diesen zu ersetzen. Durch diverse Verletzungsprobleme und den Ausfall Ronald Araujos im Spätherbst herrschte zwischenzeitlich Personalnot in der Abwehr von Cheftrainer Hansi Flick.
Mehr oder weniger deutlich erklärte der Deutsche vor wenigen Wochen, dass er sich noch eine Verstärkung wünsche. Allerdings bekam er im von Al-Hilal ausgeliehenen Joao Cancelo einzig einen Neuzugang für die defensiven Außenbahnen.
Bastoni wäre zweifellos eine hochkarätige Verstärkung für Flicks Kader. Er gilt als einer der besten und spielstärksten Innenverteidiger Europas. Bastoni soll bei den Barcelona-Bossen besonders in den beiden Halbfinal-Duellen in der Champions League in der vergangenen Saison einen starken Eindruck hinterlassen und Interesse geweckt haben. Dies schrieb die Sport Mitte Dezember.
Mischt auch der FC Liverpool bei Alessandro Bastoni mit?
Allerdings wäre eine Bastoni-Verpflichtung auch ziemlich kostspielig. Sein Vertrag bei Inter läuft noch bis 2028 und die Verantwortlichen der Nerazurri haben grundsätzlich nicht vor, ihren Starverteidiger abzugeben. Als mögliche Ablöse wird eine Summe zwischen 65 und 70 Millionen Euro genannt. Viel Geld für das in den vergangenen Jahren arg klamme Barca. Einen solch teuren Transfer tätigte der Klub seit 2019 nicht, damals kam Antoine Griezmann gar für 120 Millionen Euro Ablöse von Atletico Madrid.
Dazu halten sich Gerüchte, dass auch englische Spitzenvereine sich für Bastoni interessieren. Lange war es Manchester City, das in dem Zuge genannt wurde, aktuell ist es der FC Liverpool. Dort könnte der Linksfuß mittelfristig Kapitän und Abwehrchef Virgil van Dijk (34) ersetzen.
Bastoni wechselte im Teenageralter 2017 von Atalanta zu Inter. Er verbrachte zunächst zwei Spielzeiten auf Leihbasis in Bergamo und Parma, ehe er seit 2019 fester Bestandteil des Mailänder Profikaders ist. Für Italiens Nationalmannschaft absolvierte er bislang 41 Länderspiele und war Teil der Squadra Azzurra, die bei der EM 2021 den Titel gewann.
- Getty Images
Alessandro Bastonis Zeit bei Inter in Zahlen:
- Einsätze: 283
- Tore: 7
- Assists: 29
- Gelbe Karten: 48
- Platzverweise: 2
- Titel: 7