Am heutigen Freitagabend, den 9. Januar, empfängt Eintracht Frankfurt den BVB. Anstoß im Deutsche‑Bank‑Park ist um 20:30 Uhr.GOAL verrät Euch, auf welchem Sender das Spiel live übertragen wird.
Fußball heute live: BVB (Borussia Dortmund) bei Eintracht Frankfurt bei Sat.1, RTL oder Sky?
Fußball heute live: BVB (Borussia Dortmund) bei Eintracht Frankfurt bei Sat.1, RTL oder Sky?
Gute Nachrichten: Wer das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund verfolgen möchte, kann im Free-TV bei SAT.1 einschalten. Die Live-Sendung aus dem Deutsche-Bank-Park beginnt um 19:50 Uhr. Durch den Abend führt Matthias Opdenhövel, kommentiert wird die Partie von Jonas Friedrich, während Andrea Kaiser vom Spielfeldrand berichtet. Als Experten sind Markus Babbel und Ex-Gladbach-Profi Lars Stindl dabei.
Auch Sky hat die Begegnung im Programm. Dort geht es um 20:15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga HD los. Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld sitzen am Mikrofon, Britta Hofmann moderiert die Übertragung. Voraussetzung für den Empfang ist ein kostenpflichtiges Sky-Abo.
Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund: Themen der Woche
Eintracht Frankfurt geht als Tabellensiebter in das Duell mit Borussia Dortmund und steht nach einer wechselhaften Hinrunde spürbar unter Zugzwang. Deutliche Rückschläge wie das 0:6 in Leipzig oder das jüngste 1:1 beim HSV haben dazu geführt, dass die SGE im Klassement zurückgefallen ist.
Borussia Dortmund liegt aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz, hat auf Frankfurt sieben Zähler Vorsprung, während die Spitze bereits neun Punkte entfernt ist. Die Mannschaft von Niko Kovac musste bislang nur in München eine Niederlage hinnehmen. Neun Siege und fünf Remis stehen zu Buche.
Fußball heute live: BVB (Borussia Dortmund) bei Eintracht Frankfurt bei Sat.1, RTL oder Sky? - Wichtigste Infos
- Begegnung: Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund
- Datum: 9. Januar 2026
- Uhrzeit: 20.30 Uhr
- Ort: Deutsche Bank Park in Frankfurt
- TV: Sat.1, Sky
- Livestream: Joyn, WOW
- Getty Images Sport
Bundesliga: Die Tabelle vor dem 16. Spieltag
PL. TEAM SP. S U N TORE DIFF. PUNKTE 1 Bayern München (M) 15 13 2 0 55:11 44 41 2 Borussia Dortmund 15 9 5 1 26:12 14 32 3 Bayer 04 Leverkusen 15 9 2 4 33:20 13 29 4 RB Leipzig 15 9 2 4 30:19 11 29 5 TSG Hoffenheim 15 8 3 4 29:20 9 27 6 VfB Stuttgart (P) 15 8 2 5 25:22 3 26 7 Eintracht Frankfurt 15 7 4 4 30:30 0 25 8 1. FC Union Berlin 15 6 3 6 20:23 -3 21 9 SC Freiburg 15 5 5 5 25:26 -1 20 10 Werder Bremen 15 4 5 6 18:28 -10 17 11 1. FC Köln (N) 15 4 4 7 22:24 -2 16 12 Bor. Mönchengladbach 15 4 4 7 18:24 -6 16 13 Hamburger SV (N) 15 4 4 7 16:25 -9 16 14 VfL Wolfsburg 15 4 3 8 23:28 -5 15 15 FC Augsburg 15 4 2 9 17:28 -11 14 16 FC St. Pauli 15 3 3 9 13:26 -13 12 17 1. FC Heidenheim 15 3 2 10 13:34 -21 11 18 1. FSV Mainz 05 15 1 5 9 13:26 -13 8