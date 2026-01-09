Fußball heute live: BVB (Borussia Dortmund) bei Eintracht Frankfurt bei Sat.1, RTL oder Sky?

Gute Nachrichten: Wer das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund verfolgen möchte, kann im Free-TV bei SAT.1 einschalten. Die Live-Sendung aus dem Deutsche-Bank-Park beginnt um 19:50 Uhr. Durch den Abend führt Matthias Opdenhövel, kommentiert wird die Partie von Jonas Friedrich, während Andrea Kaiser vom Spielfeldrand berichtet. Als Experten sind Markus Babbel und Ex-Gladbach-Profi Lars Stindl dabei.

Auch Sky hat die Begegnung im Programm. Dort geht es um 20:15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga HD los. Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld sitzen am Mikrofon, Britta Hofmann moderiert die Übertragung. Voraussetzung für den Empfang ist ein kostenpflichtiges Sky-Abo.