Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
FBL-GER-BUNDESLIGA-FREIBURG-DORTMUNDAFP
Lena Krey

Fußball heute live: BVB (Borussia Dortmund) bei Eintracht Frankfurt bei Sat.1, RTL oder Sky?

Heute kehrt die Bundesliga mit dem Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund aus der Winterpause zurück. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel live übertragen wird.

Am heutigen Freitagabend, den 9. Januar, empfängt Eintracht Frankfurt den BVB. Anstoß im Deutsche‑Bank‑Park ist um 20:30 Uhr. 

Jetzt anmeldenPremier League, DFB-Pokal u.v.m. als Sky-Neukunde für 24.99 Euro/Monat!

GOAL verrät Euch, auf welchem Sender das Spiel live übertragen wird.

  • Fußball heute live: BVB (Borussia Dortmund) bei Eintracht Frankfurt bei Sat.1, RTL oder Sky?

    Gute Nachrichten: Wer das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund verfolgen möchte, kann im Free-TV bei SAT.1 einschalten. Die Live-Sendung aus dem Deutsche-Bank-Park beginnt um 19:50 Uhr. Durch den Abend führt Matthias Opdenhövel, kommentiert wird die Partie von Jonas Friedrich, während Andrea Kaiser vom Spielfeldrand berichtet. Als Experten sind Markus Babbel und Ex-Gladbach-Profi Lars Stindl dabei.

    Auch Sky hat die Begegnung im Programm. Dort geht es um 20:15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga HD los. Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld sitzen am Mikrofon, Britta Hofmann moderiert die Übertragung. Voraussetzung für den Empfang ist ein kostenpflichtiges Sky-Abo.

    • Werbung

  • Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund: Themen der Woche

    Eintracht Frankfurt geht als Tabellensiebter in das Duell mit Borussia Dortmund und steht nach einer wechselhaften Hinrunde spürbar unter Zugzwang. Deutliche Rückschläge wie das 0:6 in Leipzig oder das jüngste 1:1 beim HSV haben dazu geführt, dass die SGE im Klassement zurückgefallen ist.

    Borussia Dortmund liegt aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz, hat auf Frankfurt sieben Zähler Vorsprung, während die Spitze bereits neun Punkte entfernt ist. Die Mannschaft von Niko Kovac musste bislang nur in München eine Niederlage hinnehmen. Neun Siege und fünf Remis stehen zu Buche.

  • Fußball heute live: BVB (Borussia Dortmund) bei Eintracht Frankfurt bei Sat.1, RTL oder Sky? - Wichtigste Infos

    • Begegnung: Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund
    • Datum: 9. Januar 2026
    • Uhrzeit: 20.30 Uhr
    • Ort: Deutsche Bank Park in Frankfurt
    • TV: Sat.1, Sky
    • Livestream: Joyn, WOW
  • Eintracht Frankfurt v Borussia Dortmund - DFB Cup: Round TwoGetty Images Sport

    Bundesliga: Die Tabelle vor dem 16. Spieltag

    PL.TEAMSP.SUNTOREDIFF.PUNKTE
    Bayern München (M)15 1355:11 44 41 
    Borussia Dortmund15 926:12 14 32 
    Bayer 04 Leverkusen15 933:20 13 29 
    RB Leipzig15 930:19 11 29 
    TSG Hoffenheim15 829:20 27 
    VfB Stuttgart (P)15 825:22 26 
    Eintracht Frankfurt15 730:30 25 
    1. FC Union Berlin15 620:23 -3 21 
    SC Freiburg15 525:26 -1 20 
    10 Werder Bremen15 418:28 -10 17 
    11 1. FC Köln (N)15 422:24 -2 16 
    12 Bor. Mönchengladbach15 418:24 -6 16 
    13 Hamburger SV (N)15 416:25 -9 16 
    14 VfL Wolfsburg15 423:28 -5 15 
    15 FC Augsburg15 417:28 -11 14 
    16 FC St. Pauli15 313:26 -13 12 
    17 1. FC Heidenheim15 310 13:34 -21 11 
    18 1. FSV Mainz 0515 113:26 -13 8
Bundesliga
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
0