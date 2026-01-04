FC St. Pauli vs. Werder Bremen im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel des SVW heute?

Der FC St. Pauli blickt auf eine bewegte erste Saisonhälfte in der Bundesliga zurück. Auf einen starken Auftakt folgte eine lange Durststrecke mit neun Niederlagen in Serie, ehe sich das Team mit vier Pflichtspielen ohne Niederlage wieder stabilisieren konnte. Zuletzt trennten sich die Kiezkicker am 15. Spieltag 0:0 vom 1. FSV Mainz 05.

Werder Bremen geht als Tabellenzehnter in die Winterpause. Der letzte Dreier gelang am 10. Spieltag beim 2:1 gegen Wolfsburg, ein Erfolg, der ebenso spät wie glücklich zustande kam, ähnlich wie der Last-Minute-Ausgleich gegen Leverkusen. Auf der anderen Seite stehen jedoch auch herbe Rückschläge, etwa die Niederlage im Nordderby beim HSV oder die deutliche Heimschlappe gegen den VfB Stuttgart.

Das letzte Liga-Duell beider Mannschaften fand Anfang Oktober im Weserstadion statt. Damals setzte sich Werder Bremen dank eines Treffers von Samuel Mbangula knapp mit 1:0 durch.