FC St. Pauli vs. Werder Bremen im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel des SVW heute?

In der noch andauernden Winterpause treffen der FC St. Pauli und Werder Bremen in einem Testspiel aufeinander. Die Partie findet am 4. Januar um 15.30 Uhr im Hamburger Millerntor-Stadion statt.
Wer das Spiel live überträgt, verrät Euch GOAL.
Gute Nachrichten für Fußballfans: Das heutige Testspiel zwischen St. Pauli und Werder Bremen wird live im Stream bei Sky übertragen. Sky Sport News zeigt die Partie ab 15:25 Uhr, zudem können alle Sky-Abonnenten das Spiel über Sky Go und WOW verfolgen.
Darüber hinaus streamt auch der offizielle YouTube-Kanal des FC St. Pauli die Begegnung kostenlos. Dort beginnt die Übertragung bereits um 15:15 Uhr.
Der FC St. Pauli blickt auf eine bewegte erste Saisonhälfte in der Bundesliga zurück. Auf einen starken Auftakt folgte eine lange Durststrecke mit neun Niederlagen in Serie, ehe sich das Team mit vier Pflichtspielen ohne Niederlage wieder stabilisieren konnte. Zuletzt trennten sich die Kiezkicker am 15. Spieltag 0:0 vom 1. FSV Mainz 05.
Werder Bremen geht als Tabellenzehnter in die Winterpause. Der letzte Dreier gelang am 10. Spieltag beim 2:1 gegen Wolfsburg, ein Erfolg, der ebenso spät wie glücklich zustande kam, ähnlich wie der Last-Minute-Ausgleich gegen Leverkusen. Auf der anderen Seite stehen jedoch auch herbe Rückschläge, etwa die Niederlage im Nordderby beim HSV oder die deutliche Heimschlappe gegen den VfB Stuttgart.
Das letzte Liga-Duell beider Mannschaften fand Anfang Oktober im Weserstadion statt. Damals setzte sich Werder Bremen dank eines Treffers von Samuel Mbangula knapp mit 1:0 durch.
|Pl.
|Team
|Sp.
|s
|U
|N
|Tore
|Diff.
|Punkte
|1
|Bayern München (M)
|15
|13
|2
|0
|55:11
|44
|41
|2
|Borussia Dortmund
|15
|9
|5
|1
|26:12
|14
|32
|3
|Bayer 04 Leverkusen
|15
|9
|2
|4
|33:20
|13
|29
|4
|RB Leipzig
|15
|9
|2
|4
|30:19
|11
|29
|5
|TSG Hoffenheim
|15
|8
|3
|4
|29:20
|9
|27
|6
|VfB Stuttgart (P)
|15
|8
|2
|5
|25:22
|3
|26
|7
|Eintracht Frankfurt
|15
|7
|4
|4
|30:30
|0
|25
|8
|1. FC Union Berlin
|15
|6
|3
|6
|20:23
|-3
|21
|9
|SC Freiburg
|15
|5
|5
|5
|25:26
|-1
|20
|10
|Werder Bremen
|15
|4
|5
|6
|18:28
|-10
|17
|11
|1. FC Köln (N)
|15
|4
|4
|7
|22:24
|-2
|16
|12
|Bor. Mönchengladbach
|15
|4
|4
|7
|18:24
|-6
|16
|13
|Hamburger SV (N)
|15
|4
|4
|7
|16:25
|-9
|16
|14
|VfL Wolfsburg
|15
|4
|3
|8
|23:28
|-5
|15
|15
|FC Augsburg
|15
|4
|2
|9
|17:28
|-11
|14
|16
|FC St. Pauli
|15
|3
|3
|9
|13:26
|-13
|12
|17
|1. FC Heidenheim
|15
|3
|2
|10
|13:34
|-21
|11
|18
|1. FSV Mainz 05
|15
|1
|5
|9
|13:26
|-13
|8