Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
1. FSV Mainz 05 v FC St. Pauli - BundesligaGetty Images Sport
Lena Krey

FC St. Pauli vs. Werder Bremen im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel des SVW heute?

Werder Bremen testet am heutigen Sonntag gegen St. Pauli. Wo Ihr die Partie live verfolgen könnt, verrät Euch GOAL.

In der noch andauernden Winterpause treffen der FC St. Pauli und Werder Bremen in einem Testspiel aufeinander. Die Partie findet am 4. Januar um 15.30 Uhr im Hamburger Millerntor-Stadion statt.

Jetzt anmeldenPremier League, DFB-Pokal u.v.m. als Sky-Neukunde für 24.99 Euro/Monat!

Wer das Spiel live überträgt, verrät Euch GOAL.

  • FC St. Pauli vs. Werder Bremen im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel des SVW heute?

    Gute Nachrichten für Fußballfans: Das heutige Testspiel zwischen St. Pauli und Werder Bremen wird live im Stream bei Sky  übertragen. Sky Sport News zeigt die Partie ab 15:25 Uhr, zudem können alle Sky-Abonnenten das Spiel über Sky Go und WOW verfolgen.

    Darüber hinaus streamt auch der offizielle YouTube-Kanal des FC St. Pauli die Begegnung kostenlos. Dort beginnt die Übertragung bereits um 15:15 Uhr.

    • Werbung
  • FC Augsburg v SV Werder Bremen - BundesligaGetty Images Sport

    St. Pauli vs. Werder Bremen: News

    Der FC St. Pauli blickt auf eine bewegte erste Saisonhälfte in der Bundesliga zurück. Auf einen starken Auftakt folgte eine lange Durststrecke mit neun Niederlagen in Serie, ehe sich das Team mit vier Pflichtspielen ohne Niederlage wieder stabilisieren konnte. Zuletzt trennten sich die Kiezkicker am 15. Spieltag 0:0 vom 1. FSV Mainz 05.

    Werder Bremen geht als Tabellenzehnter in die Winterpause. Der letzte Dreier gelang am 10. Spieltag beim 2:1 gegen Wolfsburg, ein Erfolg, der ebenso spät wie glücklich zustande kam, ähnlich wie der Last-Minute-Ausgleich gegen Leverkusen. Auf der anderen Seite stehen jedoch auch herbe Rückschläge, etwa die Niederlage im Nordderby beim HSV oder die deutliche Heimschlappe gegen den VfB Stuttgart.

    Das letzte Liga-Duell beider Mannschaften fand Anfang Oktober im Weserstadion statt. Damals setzte sich Werder Bremen dank eines Treffers von Samuel Mbangula knapp mit 1:0 durch.

  • FC St. Pauli vs. Werder Bremen im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel des SVW heute?

    • Begegnung: FC St. Pauli vs. Werder Bremen, Testspiel
    • Datum: 4. Januar 2025
    • Uhrzeit: 15.30 Uhr
    • Ort: Millerntor-Stadion, Hamburg
    • Übertragung: Sky, SkyGo, WOW. YouTube

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Bundesliga: Die Tabelle nach dem 15. Spieltag

    Pl.TeamSp.sUNToreDiff.Punkte
    1Bayern München (M)15132055:114441
    2Borussia Dortmund1595126:121432
    3Bayer 04 Leverkusen1592433:201329
    4RB Leipzig1592430:191129
    5TSG Hoffenheim1583429:20927
    6VfB Stuttgart (P)1582525:22326
    7Eintracht Frankfurt1574430:30025
    81. FC Union Berlin1563620:23-321
    9SC Freiburg1555525:26-120
    10Werder Bremen1545618:28-1017
    111. FC Köln (N)1544722:24-216
    12Bor. Mönchengladbach1544718:24-616
    13Hamburger SV (N)1544716:25-916
    14VfL Wolfsburg1543823:28-515
    15FC Augsburg1542917:28-1114
    16FC St. Pauli1533913:26-1312
    171. FC Heidenheim15321013:34-2111
    181. FSV Mainz 051515913:26-138
Klub Freundschaftsspiele
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Werder Bremen crest
Werder Bremen
SVW
0