Wie die spanische Sport berichtet, soll Alejandro Grimaldo von Bayer Leverkusen beim FC Barcelona hoch im Kurs von Sportdirektor Deco stehen.
FC Barcelona sucht angeblich neuen Linksverteidiger: Kommt Alejandro Grimaldo von Bayer Leverkusen?
Es ist nicht das erste Mal, dass der Linksverteidiger beim spanischen Tabellenführer gehandelt wird. Zwar hat Grimaldo bei der Werkself noch einen Vertrag bis 2027, doch soll in seinem Arbeitspapier angeblich eine Ausstiegsklausel festgeschrieben haben, die nur für spanische Klubs gilt. Demnach könnte er für schätzungsweise 20 Millionen Euro in sein Heimatland zurück wechseln, der ebenfalls als interessiert geltende FC Bayern München müsste vermutlich mehr zahlen.
Barca sieht dem neuesten Bericht nach dringenden Handlungsbedarf auf der linken Defensivseite. Alejandro Balde hat immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen und Joao Cancelo konnte in den letzten Duellen als sein Ersatz nicht immer vollends überzeugen.
Cancelo galt zwar im Winter als Wunschlösung von Trainer Hansi Flick, ist aber nur von Al-Hilal ausgeliehen. Seine langfristige Zukunft ist unklar.
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Acht Jahre Ausbildung in La Masia: Grimaldo kennt sich bei Barca aus
Da Grimaldo zuletzt deutlich gemacht hatte, seinen Vertrag in Deutschland nicht verlängern zu wollen, hofft Barca, den 30-Jährigen unter diesen Umständen möglicherweise für nur 15 Millionen Euro verpflichten zu können. Aufgrund seines fortgeschrittenen Fußballeralters setzen die Katalanen angeblich darauf, auch beim Gehalt nicht allzu tief in die Tasche greifen zu müssen.
Zumal Grimaldo selbst es als "Ziel" bezeichnete, einmal für den FC Barcelona spielen zu dürfen. "Ich bin in La Masia aufgewachsen. Es (Barcelona, Anm. d. Red.) ist der Verein, bei dem ich als Spieler und als Mensch groß geworden bin. Es ist der Verein, für den ich schon als Kind spielen wollte", erklärte er bereits vor rund einem Jahr in einem Interview mit der katalanischen Zeitung El Periodico.
Der gebürtige Valencianer verbrachte in der Jugend acht Jahre in Barcas Talentschmiede La Masia, ehe er mit 20 zu Benfica Lissabon wechselte. Dort spielte er von 2016 bis 2023, seitdem ist Grimaldo für Leverkusen aktiv.
In 137 Pflichtspielen gelangen ihm bisher 28 Tore und 44 Vorlagen für die Werkself. In der Double-Saison 2023/2024 war der Edeltechniker elementarer Bestandteil des Teams vom damaligen Erfolgscoach Xabi Alonso.
Statistiken von Alejandro Grimaldo in der Saison 2025/2026
- Spiele: 38
- Einsatzminuten: 3.318
- Tore: 12
- Vorlagen: 11
- Gelbe Karten: 7
- Rote Karten: -