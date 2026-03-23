FC Barcelona sucht angeblich neuen Linksverteidiger: Kommt Alejandro Grimaldo von Bayer Leverkusen?

Es ist nicht das erste Mal, dass der Linksverteidiger beim spanischen Tabellenführer gehandelt wird. Zwar hat Grimaldo bei der Werkself noch einen Vertrag bis 2027, doch soll in seinem Arbeitspapier angeblich eine Ausstiegsklausel festgeschrieben haben, die nur für spanische Klubs gilt. Demnach könnte er für schätzungsweise 20 Millionen Euro in sein Heimatland zurück wechseln, der ebenfalls als interessiert geltende FC Bayern München müsste vermutlich mehr zahlen.

Barca sieht dem neuesten Bericht nach dringenden Handlungsbedarf auf der linken Defensivseite. Alejandro Balde hat immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen und Joao Cancelo konnte in den letzten Duellen als sein Ersatz nicht immer vollends überzeugen.

Cancelo galt zwar im Winter als Wunschlösung von Trainer Hansi Flick, ist aber nur von Al-Hilal ausgeliehen. Seine langfristige Zukunft ist unklar.