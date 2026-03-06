FC Arsenal unter Druck auf dem Transfermarkt: Droht Kai Havertz der Abschied im Sommer?

Der Nationalspieler verpasste große Teile der Saison aufgrund einer schweren Knieverletzung. Ende Januar feierte er in der UEFA Champions League gegen Kairat Almaty sein Comeback - und steuerte direkt einen Treffer sowie eine Vorlage bei. Seitdem ist es jedoch wieder ruhiger um den Offensivspieler geworden. Insgesamt absolvierte er neun Pflichtspiele in dieser Saison, zuletzt zwang ihn eine Muskelverletzung erneut zu einer mehrwöchigen Pause.

Einen Stammplatz bei den Gunners hat Havertz schon lange nicht mehr. Der Vertrag des 26-Jährigen in der englischen Hauptstadt läuft noch bis 2028. Sollte der Klub keine langfristige Zukunft mehr mit ihm planen, müsste man abwägen, ob ein Verkauf vor Vertragsende sinnvoll wäre, um noch eine möglichst hohe Ablösesumme zu erzielen.