Wie die englische Zeitung The Telegraph berichtet, muss der FC Arsenal wohl oder übel einen Hochkaräter aus dem Kader verkaufen, um im Sommer selbst auf dem Transfermarkt aktiv werden zu können. Dabei könnte es auch Kai Havertz treffen.
FC Arsenal unter Druck auf dem Transfermarkt: Droht Kai Havertz der Abschied im Sommer?
Der Nationalspieler verpasste große Teile der Saison aufgrund einer schweren Knieverletzung. Ende Januar feierte er in der UEFA Champions League gegen Kairat Almaty sein Comeback - und steuerte direkt einen Treffer sowie eine Vorlage bei. Seitdem ist es jedoch wieder ruhiger um den Offensivspieler geworden. Insgesamt absolvierte er neun Pflichtspiele in dieser Saison, zuletzt zwang ihn eine Muskelverletzung erneut zu einer mehrwöchigen Pause.
Einen Stammplatz bei den Gunners hat Havertz schon lange nicht mehr. Der Vertrag des 26-Jährigen in der englischen Hauptstadt läuft noch bis 2028. Sollte der Klub keine langfristige Zukunft mehr mit ihm planen, müsste man abwägen, ob ein Verkauf vor Vertragsende sinnvoll wäre, um noch eine möglichst hohe Ablösesumme zu erzielen.
- Getty Images Sport
Arsenal gab 2025 mehr als 300 Millionen Euro für Transfers aus
Ähnliches gelte auch für Martin Ödegaard, der im Bericht ebenfalls als möglicher Verkaufskandidat genannt wird. Auch sein Vertrag läuft noch bis 2028. Darüber hinaus werden Gabriel Martinelli und Ben White sowie die Talente Myles Lewis-Skelly und Ethan Nwaneri, mit denen sich ebenfalls hohe Ablösesummen erzielen ließen, als Kandidaten gehandelt.
Arsenal hatte bereits im vergangenen Sommer- und Wintertransferfenster mit kostspieligen Verpflichtungen und Ausgaben in Höhe von mehr als 300 Millionen Euro ein großes Transferminus verzeichnet. Unter anderem wurden Martin Zubimendi (70 Millionen Euro), Eberechi Eze (69 Millionen Euro), Viktor Gyökeres (67 Millionen Euro) und Noni Madueke (56 Millionen Euro) verpflichtet. Will man im Sommer erneut auf dem Transfermarkt zuschlagen, müssen zuvor Einnahmen erzielt werden.
Die zahlreichen Transfers haben sich bislang ausgezahlt - der sportliche Erfolg ist der beste Beleg dafür. Aktuell führt das Team von Mikel Arteta die Premier League mit sieben Punkten Vorsprung vor Manchester City an.
Kai Havertz: Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 9
- Tore: 2
- Vorlagen: 2