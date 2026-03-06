Trainer Nuno Espirito Santo zieht gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber Nottingham Forest offenbar vor Gericht. Nach Informationen von The Athletic hat der aktuelle Coach von West Ham United ein Anwaltsteam beauftragt, um gegen die Tricky Trees juristisch vorzugehen.
Ex-Trainer zieht vor Gericht! Ein Premier-League-Klub versinkt im absoluten Chaos
Espirito Santo kurz nach Vertragsverlängerung entlassen
Der genaue Grund für die angebliche Klage ist zwar nicht bekannt, der Streitpunkt liegt jedoch auf der Hand. Der 52-Jährige war im September überraschend entlassen worden, nachdem er Nottingham in der vorherigen Saison erstmals seit 30 Jahren wieder ins internationale Geschäft geführt und anschließend einen neuen Dreijahresvertrag unterschrieben hatte.
Nur wenige Wochen später war Espirito Santo dennoch Geschichte. Dem Vernehmen nach liegt die Trennung vor allen in einem Disput mit Edu begründet, der kurz zuvor vom umstrittenen Klubbesitzer Evangelos Marinakis als neuer Sportlicher Leiter installiert worden war.
Kurios: Edu wurde erst vor wenigen Tagen von seinen Aufgaben entbunden und erhielt obendrein sogar ein Hausverbot auf dem Vereinsgelände. Sein Gehalt bekam er dennoch voll ausbezahlt.
- Getty
Nottingham Forest und West Ham United tief im Abstiegskampf
Auf der Trainerbank hat sich indes noch mehr getan. In Vitor Pereira kümmert sich seit Mitte Februar bereits der dritte (!) Nachfolger von Espirito Santo um die Geschicke beim kriselnden Traditionsklub. Zuvor waren Ange Postecoglou (nach 39 Tagen im Amt) und Sean Dyche (114) in Windeseile vor die Tür gesetzt worden.
In der Premier League rangiert Nottingham derzeit punktgleich mit dem ersten Absteiger auf Platz 17: West Ham, dem aktuellen Arbeitgeber von Espirito Santo. Immerhin zog Forest nach einem Triumph über Fenerbahce Istanbul ins Achtelfinale der Europa League ein. Dort wartet nun Midtjylland, in einem möglichen Viertelfinale würde es zum Duell mit dem VfB Stuttgart oder FC Porto kommen.
Abstiegskampf in der Premier League: Die Tabelle
Platz Verein Punkte 15 Leeds United 31 16 Tottenham Hotspur 29 17 Nottingham Forest 28 18 West Ham United 28 19 FC Burnley 19 20 Wolverhampton Wanderers 16