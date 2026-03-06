Ex-Trainer zieht vor Gericht! Ein Premier-League-Klub versinkt im absoluten Chaos

Der genaue Grund für die angebliche Klage ist zwar nicht bekannt, der Streitpunkt liegt jedoch auf der Hand. Der 52-Jährige war im September überraschend entlassen worden, nachdem er Nottingham in der vorherigen Saison erstmals seit 30 Jahren wieder ins internationale Geschäft geführt und anschließend einen neuen Dreijahresvertrag unterschrieben hatte.

Nur wenige Wochen später war Espirito Santo dennoch Geschichte. Dem Vernehmen nach liegt die Trennung vor allen in einem Disput mit Edu begründet, der kurz zuvor vom umstrittenen Klubbesitzer Evangelos Marinakis als neuer Sportlicher Leiter installiert worden war.

Kurios: Edu wurde erst vor wenigen Tagen von seinen Aufgaben entbunden und erhielt obendrein sogar ein Hausverbot auf dem Vereinsgelände. Sein Gehalt bekam er dennoch voll ausbezahlt.