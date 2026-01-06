Der FC Chelsea soll die aktuelle Lage von Vinicius Junior angeblich genau beobachten und ein Rekord-Angebot für den kriselnden Offensivspieler von Real Madrid planen.
Es wäre ein Rekord-Transfer! Vinicius Junior vor spektakulärem Abschied bei Real Madrid?
Chelsea plant angeblich Rekord-Angebot für Vinicius Junior
Wie The Guardian berichtet, erwäge Chelsea, ein Angebot in Höhe von 156 Millionen Euro für die Dienste des Brasilianers abzugeben. Dieser sei nach wie vor mit seiner Situation bei den Königlichen unzufrieden, obgleich der beim Clasico im Oktober öffentlich gewordene Zwist zwischen ihm und Trainer Xabi Alonso zuletzt beigelegt zu sein schien.
Vinicius Junior bei Real Madrid vor dem Aus? Fans pfeifen Superstar aus
In den vergangenen Wochen und Monaten hatte es Gerüchte gegeben, wonach Vinicius Junior Real verlassen wolle, wenn Alonso weiter Trainer bleibt. Der Vertrag des 25-Jährigen läuft 2027 aus. Eine Verlängerung zieht sich seit längerer Zeit. Gerüchten zufolge sollen die Gehaltsforderungen von Vinicius den Königlichen noch zu hoch sein.
Ende November berichtete die spanische Sporttageszeitung AS jedoch, dass beide Parteien "wieder zueinander gefunden" hätten und eine Vertragsverlängerung demnächst anstehen dürfte. Seitdem ist aber zumindest in dieser Sache nichts passiert und mittlerweile stehen offenbar auch die Real-Anhänger dem Brasilianer kritisch gegenüber.
Nachdem er beim 5:1-Kantersieg über Real Betis im elften Ligaspiel in Folge ohne eigenen Treffer geblieben war, wurde er vom Publikum im Bernabeu bei seiner Auswechslung ausgepfiffen. Schon beim 2:0-Sieg gegen den FC Sevilla kurz vor Weihnachten gab es bei der Auswechslung des Brasilianers ein gellendes Pfeifkonzert im Bernabeu.
Daraufhin sorgte Vinicius für Wirbel, da er unmittelbar nach Abpfiff sein Profilbild auf Instagram änderte: Statt ihm im Real-Trikot ist dort seitdem ein Foto von ihm im Dress der brasilianischen Nationalmannschaft zu sehen.
Saudi-Klubs locke Vinicius Junior angeblich mit irren Gehaltsangeboten
Kurz nach dem erneuten Pfeifkonzert stellte sich jedoch Xabi Alonso demonstrativ hinter Vinicius Junior. "Ich denke, Vini hat heute viel zu unserem Spiel beigetragen. Er fand gut rein und hat die Gelbe Karte gegen Ortiz provoziert, sodass Betis früh seinen Rechtsverteidiger tauschen musste. Vini war sehr gefährlich, besonders in der ersten Halbzeit", sagte Alonso und untermauerte noch einmal verbal den Wert, den der Offensivspieler für seine Mannschaft habe: "Er macht immer weiter, spielt mannschaftsdienlich. Mir persönlich hat Vinicius' Leistung heute gefallen. Er wird jetzt fundamental für uns!"
Sollte sich Vinicius trotz der offenbar geglätteten internen Wogen nicht mit den Königlichen auf eine Vertragsverlängerung einigen können, könnte es 2026 tatsächlich zu einem Mega-Transfer kommen. Schließlich dürften die Königlichen keinerlei Interesse daran haben, Vinicius ablösefrei ziehen zu lassen.
Interesse soll es besonders aus Saudi-Arabien geben, wo Klubs Vinicius mit teils absurden Gehaltsangeboten locken sollen. Ein Wechsel ins fußballerische Exil scheint jedoch für den ambitionierten Brasilianer kaum eine Option zu sein. Dahingehend wäre Chelsea als amtierender Klub-Weltmeister sicherlich eine wesentlich attraktivere Option, allerdings befinden sich die Blues selbst in einer handfesten Krise, die Trainer Enzo Maresca am Neujahrstag den Job kostete.
Vinicius Junior: Mega-Transfer zu Chelsea eine Option?
Sein Nachfolger wird der Engländer Liam Rosenior, der von Partnerklub Racing Straßburg kommt. "Ich habe noch nicht unterschrieben, aber wir haben eine verbale Einigung", sagte der 41-Jährige am Dienstagmorgen in einer Pressekonferenz.
Zur aktuellen Creme de la Creme im europäischen Fußball zählt Chelsea nicht, was wohl Vinicius Junior nicht unbedingt schmecken dürfte. Auch stellt sich die Frage nach der Finanzierbarkeit eines Transfers. Das kolportierte Angebot der Blues wäre immerhin ein Transferrekord für die so kaufkräftige englische Premier League. Diesen hält aktuell der FC Liverpool, der im Sommer 145 Millionen Euro für Alexander Isak hinblätterte.
Aber auch Chelsea hat bereits im vergangenen Sommer seine Offensive ordentlich aufgestockt und unter anderem für fast 220 Millionen Euro Joa Pedro, Estevao, Jamie Gittens und Alejandro Garnacho verpflichtet. Fraglich, ob ein abermaliger Mega-Transfer angestrebt wird. Allerdings bestachen die Blues seit der Übernahme von Todd Boehly auch nicht mit Zurückhaltung auf dem Transfermarkt. Seit Mai 2022 hat der Klub von der Stamford Bridge immerhin 1,5 Milliarden Pfund auf dem Markt verprasst - ein Vinicius mehr oder weniger fällt da fast gar nicht mehr auf.
Vinicius Junior: Statistiken und Leistungsdaten bei Real Madrid 2025/26
- LaLiga: 19 Spiele, 5 Tore, 6 Vorlagen
- Champions League: 6 Spiele, 2 Vorlagen